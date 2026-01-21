México mantiene una actividad sísmica prácticamente continua debido a su localización sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del mundo. En esta región interactúan las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, conformando un entorno geodinámico complejo que sitúa al país entre los territorios con mayor peligrosidad sísmica a escala global, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM.

La mayoría de los sismos de moderada a gran magnitud registrados en México se relaciona con el proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica a lo largo de la costa del Pacífico. No obstante, una parte de la actividad sísmica se genera en fallas internas de la corteza continental, capaces de producir eventos someros que, dependiendo de su magnitud y proximidad a zonas urbanas, pueden ser claramente percibidos por la población. En este contexto, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se consideran regiones de alta actividad sísmica y exposición recurrente a deformación tectónica.

Las estadísticas operativas del SSN confirman que los temblores en México ocurren todos los días. A diario se registran múltiples eventos de baja y mediana magnitud, en su mayoría imperceptibles para la ciudadanía. La amplia red de estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional permite detectar miles de sismos al mes, muchos de ellos con magnitudes inferiores a 4.0, lo que refleja una sismicidad frecuente, persistente y plenamente coherente con la posición tectónica del país.

Dentro de este panorama destacan los llamados microsismos, definidos por el SSN como eventos de magnitud muy pequeña, generalmente menor a 3.0. Aunque rara vez son sentidos, su monitoreo y estudio resultan esenciales para caracterizar el subsuelo. En la Ciudad de México, estos microsismos se han asociado con fallas locales ubicadas principalmente en el poniente y el sur de la capital. Se trata de sismos someros, de corta duración y baja intensidad, que aportan información clave sobre la estructura geológica del Valle de México y contribuyen a perfeccionar los modelos de amenaza sísmica en áreas urbanas densamente pobladas.

La actividad sísmica coexiste, además, con otros procesos geológicos relevantes, en particular el vulcanismo. Destaca el Eje Neovolcánico Transmexicano, donde se localizan volcanes activos de alto interés científico y con importante potencial de riesgo, como el Popocatépetl y el volcán de Colima. La combinación de elevada sismicidad y vulcanismo activo subraya la necesidad de mantener políticas permanentes de prevención, fortalecer la cultura de protección civil y promover programas de capacitación sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo.

Actividad sísmica reciente: 21 de enero de 2026

La sismicidad cotidiana de México se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza casi en tiempo real en su portal oficial. Estos listados presentan información básica de cada evento, como magnitud, hora de ocurrencia, localización del epicentro y profundidad.

Para el miércoles 21 de enero de 2026, los registros oficiales del SSN mantienen la tendencia de concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. Se reportan eventos principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, en concordancia con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un territorio atravesado por múltiples límites de placas litosféricas, por lo que las autoridades reiteran la importancia de conservar y reforzar las medidas de preparación y respuesta ante emergencias sísmicas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué estados de México son más propensos a sismos?

Principalmente los ubicados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en otras regiones del país.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que casi nunca es percibido por la población y rara vez genera daños. Son comunes en zonas como la Ciudad de México.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Hasta ahora no existe un método científico confiable para predecir con exactitud la fecha, hora y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar la peligrosidad sísmica de una región y contar con sistemas de alerta temprana.

¿Qué diferencia hay entre temblor y sismo?

Ninguna. Ambos términos se usan para describir el mismo fenómeno: la liberación repentina de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en México. Publica reportes en tiempo casi real sobre los últimos sismos, incluyendo magnitud, ubicación y profundidad.

¿Qué debo tener en una mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato, baterías externas para celular y artículos de higiene personal.

¿Por qué se sienten tan fuerte los sismos en la Ciudad de México?

Porque buena parte de la ciudad se ubica sobre antiguos lagos con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, lo que provoca movimientos más intensos y prolongados en comparación con zonas de suelo firme.

¿Las réplicas son siempre más débiles que el sismo principal?

En la mayoría de los casos sí, pero algunas réplicas pueden tener magnitudes importantes y causar daños adicionales, sobre todo en estructuras previamente afectadas.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un sismo fuerte en México?

No existe una periodicidad exacta. Sin embargo, la historia sísmica del país muestra la ocurrencia recurrente de sismos de gran magnitud, por lo que la preparación y la prevención deben ser permanentes.