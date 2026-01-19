México registra actividad sísmica prácticamente ininterrumpida debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones tectónicas más activas del planeta. En este ámbito convergen e interactúan varias placas litosféricas —Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe— configurando un entorno geodinámico complejo que sitúa al país entre los de mayor peligrosidad sísmica a escala global (Servicio Sismológico Nacional, UNAM).

La mayoría de los sismos de moderada a gran magnitud que se producen en territorio mexicano está asociada al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica a lo largo de la costa del Pacífico. Sin embargo, una fracción de la actividad sísmica se origina en fallas internas de la corteza continental, capaces de generar eventos someros que, dependiendo de su magnitud y cercanía a zonas urbanas, pueden ser claramente perceptibles. Por esta razón, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se consideran regiones de elevada actividad sísmica y exposición recurrente a deformación tectónica.

Las estadísticas operativas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) corroboran que en México la ocurrencia de temblores es diaria. Cada día se registran múltiples eventos de baja y mediana magnitud, en su mayoría imperceptibles para la población. Gracias a la amplia red de estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional, es posible identificar miles de sismos al mes, muchos con magnitudes inferiores a 4.0, lo que confirma una sismicidad frecuente, persistente y plenamente coherente con la posición tectónica del país.

En este marco destacan los llamados microsismos, definidos por el SSN como eventos de magnitud muy pequeña, generalmente menor a 3.0. Aunque rara vez son sentidos por la población, su registro y análisis son fundamentales para caracterizar el subsuelo. En la Ciudad de México, estos microsismos se han vinculado con fallas locales situadas principalmente en la zona poniente y en el sector sur de la capital. Se trata de sismos someros, de corta duración y baja intensidad, que aportan información clave sobre la estructura geológica del Valle de México y contribuyen al perfeccionamiento de los modelos de amenaza sísmica en áreas urbanas densamente pobladas.

La sismicidad convive, además, con otros procesos geológicos relevantes, en particular el vulcanismo. En este sentido, sobresale el Eje Neovolcánico Transmexicano, donde se localizan volcanes activos de alto interés científico y significativo potencial de riesgo, como el Popocatépetl y el volcán de Colima. La combinación de una alta actividad sísmica y un vulcanismo activo refuerza la necesidad de mantener políticas permanentes de prevención, fortalecer la cultura de protección civil y promover programas de educación sobre las acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo.

Actividad sísmica reciente: 19 de enero de 2026

La sismicidad cotidiana de México se ve reflejada en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza casi en tiempo real en su portal oficial. Estos listados incluyen información esencial de cada evento, como magnitud, hora de ocurrencia, localización del epicentro y profundidad focal.

Para el lunes 19 de enero de 2026, los datos oficiales del SSN muestran una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. En particular, se reportan eventos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, en línea con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un territorio atravesado por múltiples límites de placas litosféricas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué estados de México son más propensos a sismos?

Principalmente los ubicados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en otras regiones del país.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que casi nunca es percibido por la población y rara vez genera daños. Son comunes en zonas como la Ciudad de México.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Hasta ahora no existe un método científico confiable para predecir con exactitud la fecha, hora y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar la peligrosidad sísmica de una región y contar con sistemas de alerta temprana.

¿Qué diferencia hay entre temblor y sismo?

Ninguna. Ambos términos se usan para describir el mismo fenómeno: la liberación repentina de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en México. Publica reportes en tiempo casi real sobre los últimos sismos, incluyendo magnitud, ubicación y profundidad.

¿Qué debo tener en una mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato, baterías externas para celular y artículos de higiene personal.

¿Por qué se sienten tan fuerte los sismos en la Ciudad de México?

Porque buena parte de la ciudad se ubica sobre antiguos lagos con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, lo que provoca movimientos más intensos y prolongados en comparación con zonas de suelo firme.

¿Las réplicas son siempre más débiles que el sismo principal?

En la mayoría de los casos sí, pero algunas réplicas pueden tener magnitudes importantes y causar daños adicionales, sobre todo en estructuras previamente afectadas.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un sismo fuerte en México?

No existe una periodicidad exacta. Sin embargo, la historia sísmica del país muestra la ocurrencia recurrente de sismos de gran magnitud, por lo que la preparación y la prevención deben ser permanentes.