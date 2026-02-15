México llega al domingo 15 de febrero de 2026 con su entorno sísmico nuevamente bajo vigilancia especializada. La posición del país sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico lo coloca en un escenario de actividad sísmica prácticamente constante, por lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) opera un monitoreo continuo y difunde reportes casi en tiempo real con datos sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora de cada evento. Esta información resulta clave para estimar el posible impacto en la infraestructura y para entender cómo se perciben los temblores entre la población.

Con base en los registros recientes, se espera que una parte considerable de los sismos de este domingo se concentre en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima. Estas entidades se localizan sobre zonas de interacción intensa entre placas tectónicas, donde los movimientos de baja y moderada magnitud son parte del comportamiento normal del sistema. Sin embargo, cualquier evento que destaque por su energía liberada o por reportes inusuales de percepción será revisado con mayor detalle por el equipo técnico del SSN, a fin de definir sus características y su relevancia para la gestión del riesgo.

La elevada recurrencia de temblores en México está directamente asociada a su compleja configuración tectónica, en la que convergen e interactúan las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. Los procesos de subducción, fricción y deformación derivados de esta dinámica, sumados a la inserción del territorio mexicano en una de las franjas más activas del planeta, explican por qué el país registra sismos de forma cotidiana y sustentan la necesidad de un seguimiento permanente por parte de la comunidad científica y de los organismos de protección civil.

Últimos sismos en México hoy, domingo 15 de febrero de 2026

A lo largo de este domingo 15 de febrero de 2026 también se prevé el registro de numerosos microsismos: movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la población y no activan los sistemas de alerta temprana. No obstante, cada uno de estos eventos queda archivado en las bases de datos del SSN, donde contribuye a construir un panorama más preciso del comportamiento sísmico del país y a afinar los modelos utilizados para evaluar peligros, estimar escenarios de daño y fortalecer las estrategias de gestión del riesgo.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.