La sismicidad casi continua que vive México se explica por su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas litosféricas, y la mayoría de los sismos de mayor magnitud se relaciona con la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica, así como con la interacción de las placas del Pacífico, Rivera y Caribe. Esta compleja configuración convierte al territorio mexicano en una región de alta peligrosidad sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los sismos se concentran tanto en las fronteras entre placas, donde predominan los eventos de subducción, como en fallas internas de la corteza continental que pueden generar sismos someros. Por esta razón, estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se consideran de alta peligrosidad sísmica por su ubicación y exposición constante a la actividad tectónica.

Esta realidad se refleja en las estadísticas operativas del SSN: en México se registran sismos prácticamente todos los días. De manera cotidiana se detectan numerosos eventos de baja y mediana magnitud, la mayoría imperceptibles para la población. La red de estaciones sismológicas, distribuida en todo el territorio nacional, permite identificar miles de temblores al mes, muchos de ellos con magnitudes menores a 4.0.

La actividad diaria queda documentada en los reportes de “últimos sismos” que el SSN publica casi en tiempo real. Estos informes incluyen datos como magnitud, hora, epicentro y profundidad de cada evento. Para este lunes 5 de enero de 2026, el reporte oficial muestra una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano, especialmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Estos listados permiten comprender que la recurrencia de sismos pequeños forma parte del comportamiento normal de un país tectónicamente muy activo.

Dentro de este panorama destacan los llamados “microsismos”, definidos por el SSN como eventos de muy baja magnitud, usualmente menores a 3.0 y rara vez percibidos por la población. En la Ciudad de México (CDMX), estos temblores se asocian con fallas locales ubicadas en el poniente y sur de la capital, donde la tectónica cortical genera sismos someros, breves y de intensidad limitada. Su monitoreo resulta clave para conocer mejor la estructura geológica del Valle de México y afinar los modelos de amenaza sísmica urbana.

En paralelo a esta elevada sismicidad, en el territorio mexicano también se desarrollan importantes sistemas volcánicos. Destaca el Eje Neovolcánico Transmexicano, donde se localizan volcanes activos como el Popocatépetl y el de Colima. La combinación de sismicidad frecuente y vulcanismo activo subraya la importancia de mantener políticas permanentes de prevención y fortalecer la cultura de protección civil.

Últimos sismos en México hoy, lunes 5 de enero de 2026

En este contexto, a continuación se presenta el reporte de los últimos sismos registrados en México, de acuerdo con la información oficial del Servicio Sismológico Nacional correspondiente al lunes 5 de enero de 2026.

¿Qué haces antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identiza las zonas de menor riesgo en casa, trabajo y escuela (junto a columnas, bajo trabes, lejos de ventanas).

Elabora y comparte un plan familiar de protección civil con rutas de evacuación y punto de reunión.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, pilas, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles altos, repisas y objetos pesados que puedan caer durante un sismo.

Participa en simulacros y enseña a niñas y niños cómo actuar ante un temblor.

Durante un sismo

Conserva la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, cristales y objetos que puedan caer; protégete junto a muros estructurales o columnas.

No uses elevadores y evita utilizar las escaleras mientras el sismo está ocurriendo.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, bardas y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, sin bloquear vías de emergencia, y permanece dentro.

Después de un sismo

Verifica si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia.

Revisa instalaciones de gas, agua y luz; si detectas fugas u olores extraños, cierra llaves y desconecta la energía eléctrica.

Evita usar cerillos o encendedores hasta asegurarte de que no hay fugas de gas.

Mantente atento a la información oficial del SSN y de Protección Civil, y sigue las indicaciones de las autoridades.

Prepárate para posibles réplicas y, si el inmueble quedó dañado, no regreses hasta que un especialista lo revise.

A continuación, un FAQ claro y compacto sobre sismos en México, pensado para un público general y tomando como referencia información técnica del SSN y organismos públicos mexicanos.​

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre sismos en México

¿Qué es un sismo y por qué ocurre?

Un sismo es la ruptura repentina de rocas en el interior de la Tierra que libera energía en forma de ondas sísmicas, las cuales producen el movimiento del suelo.​Esta ruptura suele originarse por el desplazamiento relativo de bloques de la corteza en zonas de fallas o límites de placas tectónicas, donde se acumula esfuerzo hasta que la roca ya no resiste.​En México, muchos sismos se relacionan con la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica y con la interacción de otras placas como la del Pacífico y la de Rivera.​

¿Por qué México es un país tan sísmico?

México se ubica en una región de contacto de varias placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, lo que genera una intensa actividad sísmica.​Las zonas más activas se localizan principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco y la península de Baja California, donde se concentran los epicentros de muchos sismos.​Esta configuración tectónica también está vinculada con el vulcanismo del Eje Neovolcánico, donde se encuentran volcanes activos como el Popocatépetl.​

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista técnico, las tres palabras se refieren al mismo fenómeno físico: el movimiento del suelo causado por la liberación de energía en la litósfera.​En el uso cotidiano, en México suele emplearse “temblor” para movimientos moderados y “terremoto” para eventos de gran magnitud o alto impacto, aunque científicamente no hay distinción estricta.​El SSN utiliza principalmente el término sismo en sus reportes y boletines oficiales.​

¿Cuántos sismos se registran al día en México?

El SSN reporta en promedio decenas de sismos diarios con magnitudes generalmente mayores a 2, muchos de los cuales no son percibidos por la población.​En un año se pueden contabilizar varios miles de eventos, registrados por una red nacional de estaciones de banda ancha y acelerográficas distribuidas en gran parte del territorio.​La mayoría de estos sismos son de baja magnitud y sólo algunos alcanzan intensidades capaces de producir daños significativos.​

¿Qué es la magnitud y en qué se diferencia de la intensidad?

La magnitud mide la energía liberada por un sismo en su fuente, se calcula a partir de los registros de los instrumentos y es un valor único para cada evento.​La intensidad describe los efectos del sismo en la superficie, como el grado de sacudida y daños observados en distintos lugares, y puede variar de una localidad a otra.​En México se utilizan escalas de magnitud momento (Mw) y escalas de intensidad modificadas para evaluar el impacto en la población y la infraestructura.​

¿Cómo detecta y reporta los sismos el Servicio Sismológico Nacional?

El SSN opera una red de más de un centenar de estaciones sismológicas equipadas con instrumentos que registran continuamente el movimiento del suelo.​Cuando ocurre un sismo, los registros se envían a centros de procesamiento donde se determinan parámetros como la hora de origen, la localización epicentral, la profundidad y la magnitud.​El SSN publica los resultados en minutos en su portal de “Últimos sismos”, donde cualquier persona puede consultar la actividad reciente en México.​

¿La alerta sísmica la emite el SSN?

El SSN genera y difunde información técnica sobre los sismos, pero el sistema de alerta sísmica mexicana (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).​SASMEX utiliza redes de sensores cercanas a la costa del Pacífico para detectar sismos fuertes y emitir avisos con segundos de anticipación en zonas como el Valle de México y otras ciudades.​La información del SSN y del sistema de alerta se complementa para apoyar a Protección Civil y a la población en la toma de decisiones preventivas.​

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo?

Las autoridades de protección civil recomiendan identificar zonas seguras en casa y trabajo, elaborar un plan familiar y preparar una mochila de emergencia antes de un sismo.​Durante un sismo se aconseja mantener la calma, no correr, no usar elevadores y replegarse o evacuar siguiendo rutas seguras previamente definidas.​Después del sismo, se deben revisar instalaciones, no encender fuego si puede haber fugas de gas y seguir únicamente la información oficial de Protección Civil y organismos técnicos.​

¿Los sismos se pueden predecir?

Los científicos no pueden predecir con exactitud el día y la hora de un sismo; sólo es posible estimar la probabilidad de ocurrencia a mediano o largo plazo en determinadas zonas.​Lo que sí se puede hacer es evaluar el peligro sísmico, estudiar las fallas activas y diseñar normas de construcción sismo-resistente para reducir el riesgo.​Por ello, la preparación, la educación y el cumplimiento de reglamentos estructurales son herramientas clave para disminuir las pérdidas ante futuros eventos.​

¿Dónde puedo consultar información confiable sobre los sismos de hoy en México?

La fuente técnica oficial en México es el sitio web del Servicio Sismológico Nacional, donde se publican listados, mapas y boletines de la sismicidad reciente.​Protección Civil federal, estatales y municipales difunden avisos, recomendaciones y protocolos de actuación antes, durante y después de un sismo.​También pueden consultarse cuentas oficiales del SSN y de Protección Civi