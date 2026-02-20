Guatemala despierta este viernes 20 de febrero de 2026 bajo la atenta vigilancia de los expertos del INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología), entidad encargada del monitoreo y el registro de sismos en el país. Debido a que esta nación está ubicada en la unión de tres placas tectónicas (Norteamérica, Caribe y Cocos), su territorio es altamente sísmico y susceptible a constantes temblores y terremotos. Por tal motivo, te presentamos los reportes más recientes con datos sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de los eventos que se registren, para que sigas las actualizaciones oficiales, sepas qué está ocurriendo en este país centroamericano y te mantengas alerta ante cualquier eventualidad.

Pero antes, es importante precisar que, si pensabas que Guatemala era sísmica solamente por encontrarse en la intersección de tres placas tectónicas, estás equivocado, pues en esta nación hay varias fallas geológicas activas, como Motagua, Chixoy–Polochic, Jalpatagua, entre otras, que cortan el territorio y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se rompen o deslizan. No solo eso, el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene numerosos volcanes activos; por lo tanto, la actividad magmática también produce sismos volcánicos o asociados al movimiento del magma.

Vale precisar que el INSIVUMEH es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos; mientras que CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿POR QUÉ TIEMBLA TANTO EN GUATEMALA?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

En general, sismos mayores a 5 grados en la escala de Richter, ya que pueden sentirse ampliamente y causar daños, dependiendo de la profundidad y de la cercanía a áreas pobladas.

¿QUIÉN MONITOREA LOS SISMOS EN GUATEMALA?

El INSIVUMEH es el ente técnico que registra y analiza los sismos. CONRED usa esa información para coordinar prevención, respuesta y mensajes a la población.

MEDIDAS A TOMAR DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO

Durante el sismo

Mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, protegerse (por ejemplo, debajo de una mesa resistente) y no usar ascensores. Si vives en un edificio, se recomienda evacuar cuando termine el movimiento y sea seguro.

Después de un temblor

Revisa tu estado y el de quienes te rodean, verifica posibles daños (grietas, fugas de gas, cables caídos), permanece atento a réplicas y sigue únicamente información de fuentes oficiales.