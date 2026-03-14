Debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas de Norteamérica, el Caribe y Cocos, Guatemala registra una recurrente actividad sísmica, lo que justifica la labor de monitoreo permanente del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). A continuación, te detallaré el informe oficial de la actividad sísmica más reciente ocurrida en el país, precisando su magnitud, la hora del suceso y la profundidad del epicentro.

La intensa actividad sísmica del país no solo se debe a la convergencia de tres placas tectónica, sino también a la presencia de fallas geológicas internas, tales como Motagua, Chixoy-Polochic y Jalpatagua. Estas estructuras provocan sismos cada vez que el desplazamiento o la fractura de las rocas subterráneas libera energía que está acumulada.

El hecho de que Guatemala se encuentre en el Cinturón de Fuego del Pacífico es determinante para la ocurrencia de movimientos telúricos, dado que esta zona se distingue por constante actividad volcánica; el flujo del magma en los volcanes activos genera temblores con cierta frecuencia.

Con lo indicado, es clave que revises los reportes sismológicos y seguir las recomendaciones brindadas por el INSIVUMEH.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE MONITOREAR LOS SISMOS EN GUATEMALA?

El sistema de seguridad ante sismos en Guatemala se divide en dos entidades: el INSIVUMEH, encargado del monitoreo técnico y registro de los eventos sísmicos, y la CONRED, institución de protección civil que emplea datos técnicos generado por la primera entidad para coordinar las acciones de prevención, las respuestas de emergencia y la comunicación oficial hacia toda la población.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

Los sismos mayores de 5 grados de Richter suelen sentirse con intensidad y pueden provocar afectaciones significativas en este país; existen factores que pueden variar según la profundidad del epicentro y la proximidad que este tenga con las áreas urbanas o pobladas.

¿ES POSIBLE PREDECIR UN TERREMOTO EN GUATEMALA?

Aunque es científicamente imposible determinar con exactitud el día y la hora en que ocurrirá un sismo, existen herramientas fundamentales como los mapas de peligro, los perfiles de riesgo y los sistemas de alerta temprana que permiten reducir significativamente los daños ante este tipo de fenómenos.

¿CON QUÉ FRECUENCIA TIEMBLA GUATEMALA?

De acuerdo con los informes más recientes del INSIVUMEH y diversas organizaciones humanitarias, anualmente se contabilizan cientos o miles de movimientos telúricos en Guatemala, aunque únicamente una pequeña parte de estos eventos sísmicos logra ser percibida por la ciudadanía de este país.