Guatemala se encuentra en una de las regiones con mayor actividad tectónica del mundo debido a su ubicación sobre el punto de encuentro de tres grandes placas: Cocos, el Caribe y Norteamérica. Esta interacción geológica, sumada a las fallas locales como la de Motagua, hace que los sismos sean un fenómeno recurrente y, en ocasiones, de gran magnitud. Ante este panorama, el INSIVUMEH mantiene un monitoreo constante las 24 horas, emitiendo boletines sismológicos en tiempo real para alertar a la población sobre el epicentro y la intensidad de cada evento.

En este contexto, la CONRED reitera que la preparación es la herramienta más efectiva para salvar vidas. Las autoridades destacan la importancia de contar siempre con la mochila de las 72 horas, un kit básico que permite a las familias subsistir de forma autónoma con alimentos, agua y medicinas tras un siniestro. Asimismo, se insta a los ciudadanos a activar sus planes de respuesta familiar y a seguir únicamente los canales oficiales para evitar la propagación de rumores que suelen surgir durante estas emergencias.

A continuación, iniciamos este minuto a minuto para mantenerle informado sobre el sismo reportado recientemente. Aquí encontrarás actualizaciones sobre posibles daños, reportes de sensibilidad en los distintos departamentos del país y las recomendaciones oficiales que emitan los cuerpos de socorro.

¿POR QUÉ GUATEMALA ES UN PAÍS CON TAN ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA?

Guatemala se encuentra en una posición geológica compleja, justo en el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Además, el territorio está atravesado por importantes fallas geológicas terrestres, como la de Motagua y la de Chixoy-Polochic, y cuenta con una activa cadena volcánica, lo que genera una liberación constante de energía en forma de sismos.

¿ES POSIBLE PREDECIR UN TERREMOTO CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL?

No, a pesar de los avances científicos, no existe ninguna institución o tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha, hora o magnitud exacta de un sismo. Los sistemas de alerta temprana, como los que utiliza el INSIVUMEH, funcionan detectando las ondas sísmicas una vez que el movimiento ya ha comenzado, lo que otorga unos segundos valiosos de ventaja para buscar refugio, pero no predicen el evento con antelación.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN TEMBLOR?

La magnitud (medida comúnmente en la escala de Richter) indica la cantidad de energía liberada en el epicentro y es un valor único para cada sismo. Por el contrario, la intensidad (medida en la escala de Mercalli) describe qué tan fuerte se sintió el movimiento y qué daños causó en un lugar específico. Un mismo sismo puede tener una intensidad alta cerca del epicentro y ser casi imperceptible en departamentos lejanos.