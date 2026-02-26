Guatemala inicia la jornada de este jueves 26 de febrero de 2026 bajo la estrecha observación de los especialistas del INSIVUMEH, el organismo responsable de vigilar y registrar la actividad sísmica en el país; y no es para menos, ya que al estar situada en la zona de interacción de tres placas tectónicas —Norteamérica, Caribe y Cocos—, su territorio presenta una marcada actividad sísmica y está expuesto de forma frecuente a temblores y terremotos. Por ello, aquí te compartimos los reportes más recientes sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de los movimientos telúricos que se produzcan, para que puedas seguir las comunicaciones oficiales, entender qué ocurre en este país centroamericano y mantenerte prevenido ante cualquier emergencia.

Antes que nada, vale aclarar que Guatemala no es un país sísmico solo por estar en la intersección de tres placas tectónicas. En su territorio también se distribuyen varias fallas geológicas activas —como Motagua, Chixoy–Polochic y Jalpatagua, entre otras— que atraviesan el país y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se fracturan o se desplazan. A esto se suma que esta nación forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y cuenta con numerosos volcanes activos, por lo que la actividad del magma genera sismos de origen volcánico o asociados al movimiento interno de este.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿Por qué tiembla tanto en Guatemala?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Quién monitorea los sismos en Guatemala?

Son dos entidades: el INSIVUMEH, que es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos; y la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres), que es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.