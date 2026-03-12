Guatemala se encuentra en un área donde coinciden las placas de Norteamérica, Caribe y Cocos, lo que genera una intensa actividad tectónica y sismos frecuentes en buena parte del país. En este contexto, los especialistas del INSIVUMEH —la institución encargada de monitorear y registrar los movimientos telúricos— mantienen este jueves 12 de marzo de 2026 una vigilancia constante de lo que ocurre bajo la corteza terrestre. En esta nota reunimos los informes más recientes sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada temblor, para que puedas seguir las comunicaciones oficiales, entender mejor el panorama sísmico de este país centroamericano y tomar medidas de precaución ante cualquier eventualidad.

Ahora bien, si creías que Guatemala es sísmica solo por ubicarse en la intersección de tres placas tectónicas, vale aclarar que hay más factores. En su territorio se extienden varias fallas geológicas activas, como Motagua, Chixoy–Polochic y Jalpatagua, entre otras, que atraviesan el país y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se fracturan o se deslizan. Además, Guatemala forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y alberga numerosos volcanes activos; por ello, la actividad magmática también genera sismos de origen volcánico o vinculados al movimiento del magma.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿POR QUÉ TIEMBLA TANTO EN GUATEMALA?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

En general, sismos mayores a 5 grados en la escala de Richter, ya que pueden sentirse ampliamente y causar daños, dependiendo de la profundidad y de la cercanía a áreas pobladas.

¿QUIÉN MONITOREA LOS SISMOS EN GUATEMALA?

Son dos organismos: el INSIVUMEH es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, y la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) que es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.

¿CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN OFICIAL DEL INSIVUMEH DURANTE UN SISMO?

La aplicación INSIVUMEH Alerta de Terremotos funciona detectando las ondas sísmicas a través de sensores en todo el país y enviando una señal inmediata a tu celular segundos antes de que sientas el movimiento.

Dependiendo de la intensidad estimada en tu ubicación, la app emitirá alertas sonoras, vibración y comandos de voz para avisarte si el sismo es leve, moderado o fuerte, dándote un tiempo vital para buscar refugio o evacuar.