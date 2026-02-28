Sacudida una y otra vez por los movimientos de tres placas tectónicas –Norteamérica, Caribe y Cocos–, Guatemala vive bajo una actividad sísmica casi permanente que la expone con frecuencia a temblores y terremotos. En este contexto, los especialistas del INSIVUMEH, el instituto encargado de vigilar y registrar los sismos en el país, mantienen este sábado 28 de febrero de 2026 un monitoreo constante de lo que ocurre bajo la superficie. Aquí te mostramos los reportes más recientes sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada movimiento telúrico, para que sigas las comunicaciones oficiales, entiendas mejor qué está pasando en este país centroamericano y puedas tomar precauciones frente a cualquier emergencia.

Antes que nada, no basta con decir que Guatemala tiembla porque está en el cruce de tres placas tectónicas: su alta sismicidad también está marcada por una red de fallas geológicas internas, como Motagua, Chixoy–Polochic y Jalpatagua, que atraviesan el territorio y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se fracturan o se desplazan. A ello se suma que el país se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y alberga numerosos volcanes activos, de modo que el movimiento del magma genera sismos de origen volcánico o asociados a su dinámica interna.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿Por qué tiembla tanto en Guatemala?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Quién monitorea los sismos en Guatemala?

Son dos entidades: el INSIVUMEH, que es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos; y la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres), que es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.

¿Qué magnitud se considera fuerte en Guatemala?

En general, sismos mayores a 5 grados en la escala de Richter, ya que pueden sentirse ampliamente y causar daños, dependiendo de la profundidad y de la cercanía a áreas pobladas.