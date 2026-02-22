Este domingo 22 de febrero de 2026, Guatemala inicia la jornada bajo la observación constante de los especialistas del INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología), responsable de monitorear y registrar la actividad sísmica en el país. Al estar situada en la convergencia de tres placas tectónicas (Norteamérica, Caribe y Cocos), la región es altamente propensa a temblores y terremotos. Por ello, te compartimos los informes más recientes con información sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de los sismos registrados, para que sigas las actualizaciones oficiales, conozcas la situación en tiempo real y te mantengas preparado ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, es importante aclarar que la actividad sísmica de Guatemala no se debe únicamente a su ubicación en la intersección de tres placas tectónicas. El país cuenta con varias fallas geológicas activas, como Motagua, Chixoy–Polochic y Jalpatagua, entre otras, que atraviesan su territorio y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se fracturan o se deslizan. Además, Guatemala forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y posee numerosos volcanes activos, por lo que la actividad magmática también genera sismos volcánicos o vinculados al movimiento del magma.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOLOGÍA EN GUATEMALA

¿POR QUÉ GUATEMALA TIEMBLA TANTO?

La actividad sísmica en Guatemala es elevada porque se ubica en la convergencia de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), cuenta con varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad volcánica también genera movimientos sísmicos.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

Sismos de más de 5 grados en la escala de Richter suelen considerarse fuertes, ya que pueden sentirse ampliamente y ocasionar daños, según la profundidad y la proximidad a zonas pobladas.

¿QUIÉN MONITOREA LOS SISMO EN EL PAÍS?

El INSIVUMEH es la entidad técnica encargada de monitorear y registrar los sismos mediante su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos. Por su parte, la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) gestiona la protección civil, coordinando prevención, respuesta a emergencias y comunicación con la población usando la información del INSIVUMEH.

MEDIDAS A TOMAR DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO

Durante el sismo:Mantén la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, protégte (por ejemplo, debajo de una mesa resistente) y evita usar ascensores. Si estás en un edificio, espera a que el temblor termine antes de evacuar de manera segura.

Después del temblor:Verifica tu estado y el de quienes te rodean, revisa daños como grietas, fugas de gas o cables caídos, mantente alerta ante réplicas y sigue únicamente información de fuentes oficiales.

Qué hacer según dónde te encuentres:

En casa: Agáchate, cúbrete y sujétate lejos de ventanas.

Agáchate, cúbrete y sujétate lejos de ventanas. En la calle: Aléjate de postes, fachadas y estructuras inestables.

Aléjate de postes, fachadas y estructuras inestables. En un carro: Detente en un lugar seguro, evitando puentes y cables eléctricos.

Detente en un lugar seguro, evitando puentes y cables eléctricos. En un edificio alto: Sigue las indicaciones de seguridad y espera a evacuar solo cuando sea seguro.