El seguimiento de los terremotos en Estados Unidos hoy permite conocer los movimientos telúricos registrados en el país, identificar las zonas donde se localizaron y consultar sus principales características. Este miércoles 21 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece información actualizada sobre la actividad sísmica mediante sus registros oficiales, que incluyen la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del epicentro de cada evento.
A través del mapa de sismos en Estados Unidos en tiempo real, es posible examinar los terremotos detectados en diferentes regiones del territorio, desde California y Nevada hasta Alaska y Hawái. La información publicada por el USGS puede actualizarse conforme se analizan nuevas señales sísmicas y se revisan las estimaciones iniciales, por lo que los parámetros de algunos eventos podrían experimentar cambios.
La actividad sísmica presenta diferencias importantes según la ubicación geográfica. California registra movimientos asociados a sus fallas activas; Alaska destaca por la interacción de placas tectónicas, mientras que en Hawái también se producen terremotos relacionados con procesos volcánicos. La magnitud, la profundidad y la distancia entre el epicentro y las zonas habitadas son factores importantes para evaluar cómo puede percibirse un temblor y cuáles podrían ser sus efectos.
Aunque los sistemas de monitoreo permiten detectar terremotos y estudiar el comportamiento de las fallas, no es posible predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá el próximo sismo. Por ello, consultar los reportes oficiales y conocer las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades es fundamental para mantenerse informado y reducir los riesgos ante un movimiento telúrico.
Últimos sismos reportados en Estados Unidos hoy, miércoles 21 de octubre
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dispone de un catálogo de terremotos que permite revisar los últimos movimientos registrados durante el día y consultar su ubicación en un mapa interactivo. La herramienta incluye información sobre la magnitud, la profundidad, la hora del evento y las coordenadas del epicentro, además de opciones para filtrar los resultados según el periodo y la región geográfica.
Para consultar los últimos temblores en Estados Unidos hoy, miércoles 21 de octubre, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS. La plataforma permite identificar los eventos sísmicos registrados en las últimas horas y acceder a los detalles disponibles de cada movimiento, incluidos aquellos que no fueron percibidos por la población.
Temblor de magnitud 2.6 al sur de Whites City, Nuevo México, hoy 20 de octubre
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un movimiento de magnitud 2.6 al sur de Whites City, en Nuevo México. El evento ocurrió durante la noche del martes, con una profundidad de 6.41 kilómetros. La ubicación indicada por el organismo sitúa el sismo a 57 kilómetros de Whites City.
- Magnitud: 2.6
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:05 p. m. (hora de la montaña)
- Hora UTC: 3:05:15 a. m. del 21 de octubre
- Ubicación: 57 km al sur de Whites City, Nuevo México
- Profundidad: 6.41 km
- Coordenadas: 31.660° N, 104.456° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/tx2026usbxno
Sismo de magnitud 2.8 al noreste de Stevens Village, Alaska, hoy 20 de octubre
Otro movimiento telúrico de magnitud 2.8 fue detectado al noreste de Stevens Village, en Alaska. El registro señala que el sismo ocurrió durante la tarde del martes y alcanzó una profundidad de 12.60 kilómetros. El epicentro fue localizado a 13 kilómetros de esta comunidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 5:58 p. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 1:58:43 a. m. del 21 de octubre
- Ubicación: 13 km al noreste de Stevens Village, Alaska
- Profundidad: 12.60 km
- Coordenadas: 66.103° N, 148.913° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uvijkv
Temblor de magnitud 2.7 al oeste de Salamatof, Alaska, hoy 20 de octubre
El USGS también registró un sismo de magnitud 2.7 al oeste de Salamatof, Alaska. El evento fue detectado durante la tarde, a una profundidad de 80.30 kilómetros, y su epicentro se situó a 27 kilómetros de la localidad.
- Magnitud: 2.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 2:49 p. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 10:49:46 p. m.
- Ubicación: 27 km al oeste de Salamatof, Alaska
- Profundidad: 80.30 km
- Coordenadas: 60.650° N, 151.825° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uvcbqu
Sismo de magnitud 2.6 al este de Pearsall, Texas, hoy 20 de octubre
Un movimiento de magnitud 2.6 fue localizado al este de Pearsall, en Texas, durante la tarde del martes. Según los datos del USGS, el evento ocurrió a una profundidad de cinco kilómetros, con el epicentro situado a 11 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.6
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 3:46 p. m. (hora central)
- Hora UTC: 8:46:54 p. m.
- Ubicación: 11 km al este de Pearsall, Texas
- Profundidad: 5.00 km
- Coordenadas: 28.896° N, 98.973° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000u3pz
Temblor de magnitud 2.5 al noroeste de Stanton, Texas, hoy 20 de octubre
El listado oficial incluye un sismo de magnitud 2.5 al noroeste de Stanton, Texas. El movimiento se registró durante la tarde y tuvo una profundidad de 8.76 kilómetros. El USGS situó el epicentro a unos 20 kilómetros de Stanton.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 2:45 p. m. (hora central)
- Hora UTC: 7:45:39 p. m.
- Ubicación: 20 km al noroeste de Stanton, Texas
- Profundidad: 8.76 km
- Coordenadas: 32.271° N, 101.933° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/tx2026urnfwh
Sismo de magnitud 2.7 al norte-noroeste de Karluk, Alaska, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.7 fue registrado al norte-noroeste de Karluk, en Alaska, durante la mañana del martes. El evento ocurrió a una profundidad de 103.40 kilómetros, según el reporte del USGS, que ubicó el movimiento a 88 kilómetros de esta comunidad.
- Magnitud: 2.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 10:12 a. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 6:12:36 p. m.
- Ubicación: 88 km al norte-noroeste de Karluk, Alaska
- Profundidad: 103.40 km
- Coordenadas: 58.348° N, 154.780° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uusvca
Temblor de magnitud 2.8 al sur-sureste de Pāhala, Hawái, hoy 20 de octubre
El USGS reportó un movimiento de magnitud 2.8 al sur-sureste de Pāhala, en la isla de Hawái. El sismo ocurrió durante la mañana del martes, a una profundidad de 34.35 kilómetros. El organismo situó el epicentro a 17 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 6:31 a. m. (hora de Hawái)
- Hora UTC: 4:31:23 p. m.
- Ubicación: 17 km al sur-sureste de Pāhala, Hawái
- Profundidad: 34.35 km
- Coordenadas: 19.059° N, 155.408° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/hv75061376
Sismo de magnitud 2.5 al noroeste de The Geysers, California, hoy 20 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 fue registrado al noroeste de The Geysers, en California. El evento ocurrió durante la mañana del martes y se caracterizó por una profundidad muy superficial de 0.47 kilómetros. El reporte del USGS también incluye un registro de intensidad máxima II en la escala de Mercalli modificada, basado en un informe de percepción.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:23 a. m. (hora del Pacífico)
- Hora UTC: 4:23:04 p. m.
- Ubicación: 2 km al noroeste de The Geysers, California
- Profundidad: 0.47 km
- Coordenadas: 38.787° N, 122.772° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc75452571
Temblor de magnitud 3.0 al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México, hoy 20 de octubre
El décimo evento de esta selección fue un sismo de magnitud 3.0 al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México. El movimiento se registró durante la mañana del martes y tuvo una profundidad de 1.81 kilómetros, por lo que figura entre los eventos superficiales del listado consultado. El epicentro fue localizado a 22 kilómetros de Lovington.
- Magnitud: 3.0
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:56 a. m. (hora de la montaña)
- Hora UTC: 3:56:32 p. m.
- Ubicación: 22 km al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México
- Profundidad: 1.81 km
- Coordenadas: 32.774° N, 103.476° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000u3mb
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene el seguimiento de los últimos temblores registrados este miércoles 21 de octubre de 2026, con información sobre la magnitud, la hora, la profundidad y las coordenadas del epicentro de cada evento sísmico. A lo largo del día, el reporte en vivo reunirá las actualizaciones disponibles para identificar dónde se producen los movimientos telúricos, desde regiones sísmicamente activas como California, Alaska y Hawái hasta otros puntos del territorio estadounidense. Los registros pueden revisarse en el catálogo oficial del USGS, que permite consultar la distribución geográfica de los sismos y acceder a los detalles técnicos de cada evento conforme se actualiza la información.
Los datos publicados inicialmente pueden ser revisados a medida que los especialistas incorporan nuevas observaciones de las estaciones sísmicas. Por este motivo, la magnitud, la profundidad y la localización de un terremoto podrían cambiar respecto de la estimación preliminar. Para confirmar la información de un evento específico, se recomienda consultar su ficha individual en el catálogo oficial.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Sismo de magnitud 2.8 al oeste-noroeste de Nanwalek, Alaska, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.8 fue registrado al oeste-noroeste de Nanwalek, en Alaska, durante la tarde del martes, según el USGS. El movimiento ocurrió a una profundidad de 64.90 kilómetros y figura entre los eventos más recientes del listado consultado. Su ubicación fue establecida a 28 kilómetros de esta comunidad, en una región donde se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.