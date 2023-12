¿A qué hora y de qué magnitud fue el último sismo en California hoy, 14 de diciembre? Si bien nadie puede predecir cuándo o dónde se producirá un temblor, uno puede prepararse y preparar a su familia antes de que se produzca uno siguiendo las recomendaciones de seguridad y las alertas de sismicidad en tiempo real del Servicio Geológico de Estados Unidos (United States Geological Survey, USGS).

Cada año se registran cientos de sismos en California. Muchos son extremadamente leves, sin embargo, normalmente varias docenas miden más de 3,0 de magnitud, por lo que el denominado “Estado Dorado” es uno de los territorios más símicos de EE.UU. y más propenso a sufrir este tipo de eventos naturales desde las regiones del sur hasta las del norte, debido a una compleja red de más de 500 fallas geológicas activas como las Falla de San Andrés y la Falla de Hayward.

Según el Departamento de Conservación de California, el terremoto más fuerte registrado en el territorio fue de magnitud 7,9 y sacudió Fort Tejón el 9 de enero de 1857, y el más devastador fue uno de magnitud 7,8 ocurrido el 18 de abril de 1906, que sacudió San Francisco y causó la muerte de 3.000 personas. En este siglo, el más potente fue uno de magnitud 7,1, registrado el 5 de julio de 2019 en el área de Ridgecrest/Trona sin reportes de víctimas mortales.

Temblor en California hoy, 14 de diciembre

Historia de los sismos en California

A continuación se muestra una lista de los sismos históricos registrados en California, enumerados por mes:

MES SISMOS HISTÓRICOS EN CALIFORNIA Enero 09/01/1857 - Fort Tejon, California - M 7.9

10/01/2010 - Norte de California - M 6.5

17/01/1994 - Northridge, California - M 6.7

22/01/1923 - Condado de Humbolt, California - M 7.2

31/01/1922 - Eureka, California - M 7.3 Febrero 09/02/1971 - San Fernando, California - M 6.6

24/02/1890 - Corralitos, California - M 6.3

24/02/1892 - Valle Imperial, California - M 7.8 Marzo 03/03/1901 - Parkfield, California - M 6.4

10/03/1922 - Parkfield, California - M 6.1

11/03/1933 - Long Beach, California - M 6.4

22/03/1957 - Daly City, California - M 5.3

26/03/1872 - Owens Valley, California - M 7.4

31/03/1898 - Mare Island, California - M 6.3 Abril 15/04/1898 - Mendocino County, California - M 6.8

16/04/1899 - Eureka, California - M 7.0

18/04/1906 - San Francisco, California - M 7.8

19/04/1892 - Vacaville, California - M 6.4

21/04/1892 - Winters, California - M 6.4

21/04/1918 - San Jacinto, California - M 6.8

23/04/1992 - Joshua Tree - M 6.2

24/04/1984 - Morgan Hill, California - M 6.2

25/04/1992 - Cabo Mendocino, California - M 7.2 Mayo 05/05/1983 - Coalinga, California - M 6.4

19/05/1940 - Imperial Valley, California - M 7.1

25/05/1980 - Mammoth Lakes, California - M 6.2

27/05/1980 - Mammoth Lakes, California - M 6.0 Junio 06/1838 - Área de San Francisco, California - M 6.8

06/06/1932 - Eureka, California - M 6.4

08/06/1934 - Parkfield, California - M 6.1

10/06/1836 - Región sur de la bahía de San Francisco, California - M 6.5

15/06/2005 - Frente a la costa del norte de California - M 7.2

17/06/2005 - Frente a la costa del norte de California - M 6.6

20/06/1897 - Falla de Calaveras, California - M 6.3

23/06/1915 - Valle Imperial, California - M 6.3

28/06/1992 - Big Bear, California - M 6.5

28/06/1966 - Parkfield, California - M 6.1

28/06/1992 - Landers, California - M 7.3

28/06/1991 - Sierra Madre, California - M 5.6

29/06/1926 - Santa Barbara, California - M 5.5

29/06/1925 - Santa Barbara, California - M 6.8 Julio 01/07/1911 - Falla de Calaveras, California - M 6.5

08/07/1986 - Palm Springs Norte, California - M 6.1

21/07/1986 - Valle de Chalfant, California - M 6.2

21/07/1952 - Condado de Kern, California - M 7.3 Agosto 08/08/1989 - Condado de Santa Cruz, California - M 5.4

22/08/1952 - Condado de Kern, California - M 5.8 Septiembre 12/09/1966 - Truckee, California - M 5.9

28/09/2004 - California Central - M 6.0 Octubre 01/10/1987 - Whittier Narrows, California - M 5.9

02/10/1969 - Santa Rosa, California - M 5.7

04/10/1987 - Whittier Narrows, California - M 5.6

08/10/1865 - Montañas Santa Cruz, California - M 6.5

15/10/1979 - Valle Imperial, México - Frontera con California - M 6.4

16/10/1999 - Mina Hector, California - M 7.1

18/10/1989 - Loma Prieta, California - M 6.9

21/10/1868 - Hayward, California - M 6.8

22/10/1926 - Bahía de Monterrey, California - M 6.1

24/10/1955 - Concord, California - M 5.4 Noviembre 04/11/1927 - Lompoc, California - M 7.1

08/11/1980 - Condado de Humboldt, California - M 7.2

23/11/1873 - California - Costa de Oregón - M 7.3

24/11/1987 - Superstition Hills, California - M 6.7

24/11/1987 - Superstition Hills, California - M 6.5 Diciembre 08/12/1812 - Suroeste del condado de San Bernardino, California - M 6.9

21/12/1954 - Eureka, California - M 6.5

21/12/1812 - Oeste de Ventura, California - M 7.1

22/12/2003 - San Simeon, California - M 6.6

25/12/1899 - San Jacinto, California - M 6.7

*Actualizado por última vez por el Departamento de Salud Pública de California el 29 de diciembre de 2022

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en California?

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso. Es importante estar preparado y saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto puede significar la diferencia. Sigue estas recomendaciones que te presentamos a continuación:

Antes de un sismo

Identifique lugares seguros en cada habitación de su hogar, como debajo de una mesa resistente o contra una pared interior.

Asegure los objetos pesados y peligrosos, como estanterías, armarios y electrodomésticos, para evitar que se caigan durante un terremoto.

Cree un plan de emergencia con su familia y practique regularmente.

Prepare un kit de suministros de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos y suministros médicos, linternas y baterías adicionales, y un radio portátil.

Durante un sismo

Si está dentro, quédese adentro. Si está afuera, quédese afuera.

Busque refugio debajo de una mesa resistente o contra una pared interior y manténgase alejado de las ventanas, estanterías y objetos pesados.

Si está en la cama, quédese allí y proteja su cabeza con una almohada, a menos que esté debajo de una lámpara pesada que pueda caerse. En ese caso, desplázate al lugar seguro más cercano.

Si está en un edificio alto, quédese allí y alejado de las ventanas. No use los ascensores.

Si está conduciendo, deténgase en un lugar seguro y permanezca en el vehículo hasta que termine el sismo. No te detengas cerca de edificios, árboles, pasos elevados o cables de servicios públicos.

Proceda con precaución una vez que el sismo haya cesado. Evite carreteras, puentes o rampas que puedan haber sido dañados por el movimiento telúrico.

Después de un sismo

Verifique si hay lesiones en usted y en las personas que lo rodean. Proporcione primeros auxilios si es necesario.

Verifique si hay daños en su hogar y en los edificios cercanos. Si hay daños, salga del edificio y busque refugio en un lugar seguro.

Escuche la radio para obtener actualizaciones y siga las instrucciones de las autoridades locales.

No use el teléfono a menos que sea una emergencia.

No toque cables eléctricos caídos o cables de energía. Manténgase alejado de los edificios dañados.

En caso quedes atrapado bajo los escombros, recuerda no encender cerillas ni moverse ni levantar polvo siempre cubriendo tu boca con un pañuelo o ropa. Asimismo, golpea una tubería o una pared para que los equipos de rescate puedan localizarte y si tienes un silbato a la mano, no dudes en utilizarlo. Si no dispones de uno, apela a los gritos solo como último recurso, ya que al hacerlo puedes inhalar cantidades peligrosas de polvo.

