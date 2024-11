El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s (Macy’s Thanksgiving Day Parade) celebra su edición número 98 este jueves 28 de noviembre en el centro de la ciudad de Nueva York con 17 globos de personajes gigantes, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos, 10 grupos de actuación, entre otras presentaciones. También se contará con un show musical con grandes artistas de la talla de Sebastián Yatra, Natti Natasha y otros famosos de la escena estadounidense. El evento será transmitido en idioma español en los Estados Unidos por el canal de Telemundo desde sus aplicaciones en streaming.

¿Dónde ver Telemundo EN VIVO, el desfile Macy’s Thanksgiving Day 2024?

La audiencia puede disfrutar del desfile del Día de Acción de Gracias 2024 exclusivamente en español por la señal de Telemundo, o a través del App de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store.

¿A qué hora inicia el desfile del Macy’s Thanksgiving Day 2024?

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de 2024 está programado para comenzar a las 8:30 am ET (5:30 am PT) este jueves 28 de noviembre.

8:30 am ET

7:30 am CT

6:30 am MT

5:30 am PT

Ubicación y ruta del desfile del Macy’s Thanksgiving Day 2024

La ruta de 2,5 millas del desfile comienza en West 77th Street y Central Park West en el Upper West Side de Manhattan.

El desfile se dirigirá primero hacia el sur por Central Park West durante 18 cuadras hasta Columbus Circle.

Desde Columbus Circle, el desfile gira hacia Central Park South y se dirige al este hasta 6th Avenue.

Desde Central Park South y 6th Avenue, el desfile gira hacia 6th Avenue y se dirige al sur hasta 34th Street.

Luego, el desfile marcha hacia el sur desde 6th Avenue durante 25 cuadras hasta 34th Street.

Desde la calle 34, el desfile gira hacia el oeste hasta la 7ma Avenida.

El punto final del desfile es Macy’s Herald Square en la calle 34 y la 7ma Avenida.

Nuevos globos para el desfile del Macy’s Thanksgiving Day 2024

Una Minnie Mouse de 60 pies se unirá a Mickey Mouse, que ha estado en el desfile desde 1934, Pluto (también de 1934), Donald Duck (1935) y Goofy (1992).

La extraordinaria Noorah y el elfo en el estante

Gabby de Gabby’s Dollhouse

Goku de Dragon Ball

Marshall de Paw Patrol

El regreso de Spider-Man

¿Quién actuará en el desfile Macy’s del Día de Acción de Gracias (Macy’s Thanksgiving Day)?

El elenco repleto de estrellas de este año incluye a Jennifer Hudson, Kylie Minogue, Billy Porter, Loud Luxury, T-Pain, Ariana Madix, Idina Menzel, Jimmy Fallon & The Roots, Dan + Shay, Bishop Briggs, Kylie Cantrall, The Temptations, Charli D’Amelio y más:

Jennifer Hudson

Kylie Minogue

Billy Porter

Loud Luxury

Cynthia Erivo

Cole School

Bishop Briggs

Kylie Cantrall

Chloe

Dan + Shay

Dasha

Jimmy Fallon & The Roots

Coco Jones

Walker Hayes

Ariana Madix

Joey McIntyre

Idina Menzel

Natti Natasha

T-Pain

Rachel Platten

Lea Salonga

The Temptations

The War and the Treaty

Alex Warren

Sebastian Yatra

Charli D’Amelio

Tiler Peck y Roman Mejia