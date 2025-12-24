El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se convierte hoy en el gran protagonista de las festividades, con millones de personas pendientes de cada número que se canta y de cómo se reparte la fortuna en uno de los sorteos más esperados del año. En este live blog podrás seguir al detalle todo lo que ocurra: desde la salida del premio mayor y los premios más altos hasta las terminaciones y reintegros que pueden convertir un simple billete en una grata sorpresa de fin de año. Iremos actualizando en tiempo real los resultados, tablas de premios, datos clave y las historias más llamativas de los ganadores para que tengas, en un solo lugar, toda la información imprescindible del Gordo de Navidad 2025.
Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional
Al momento de redactar este contenido, el Sorteo Gordo de Navidad 224 todavía no se ha celebrado, por lo que los números ganadores del Premio Mayor y demás premios aún no están disponibles. La Lotería Nacional publica la lista oficial de resultados inmediatamente después del sorteo en su página y canales oficiales.
Mientras tanto, es útil mirar cómo se estructuraron resultados y premios en la edición 2024, que también tuvo un Premio Mayor de 204 millones de pesos.
- Premio mayor de 204 millones de pesos:
- Premio de 12 millones 800 mil pesos:
- Premio de 800 mil pesos:
- Premio de 800 mil pesos:
- Premio de 800 mil pesos:
- Premio de 800 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
- Premio de 400 mil pesos:
Minuto a minuto del sorteo Gordo de Navidad 224 en vivo
¿Cuántas series tiene el Sorteo Gordo de Navidad 224?
El sorteo se emite en cuatro series para cada número participante. Esto permite que los premios se distribuyan proporcionalmente según las series adquiridas.
¿Cuál es el premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad 224?
El Premio Mayor es de 204 millones de pesos en total. Este monto se reparte entre las cuatro series del número ganador.
¿Cuándo se realiza el Sorteo Gordo de Navidad 224?
Se realiza el miércoles 24 de diciembre de 2025. El evento se lleva a cabo en el edificio sede de la Lotería Nacional, conocido como “El Moro”, en Ciudad de México.
¿A qué hora inicia el Sorteo Gordo de Navidad 224?
La Lotería Nacional suele programar este sorteo la tarde-noche del 24 de diciembre, con transmisión oficial en directo. Se recomienda verificar la hora exacta el mismo día en la web oficial de Lotenal.
¿Qué es el Sorteo Gordo de Navidad 224?
El Sorteo Gordo de Navidad 224 es el sorteo navideño más importante de la Lotería Nacional de México, con un Premio Mayor de 204 millones de pesos. Forma parte del calendario oficial de sorteos mayores de la institución.
Comienza nuestra cobertura en vivo del Sorteo Gordo de Navidad 2025. Actualizaremos este minuto a minuto con resultados, tablas de premios y todos los detalles para que no te pierdas nada.
¿Cuántos números participan en el Sorteo Gordo de Navidad 224?
Participan 80,000 números o billetes, del 00001 al 80,000. Cada número se imprime en cuatro series que pueden fraccionarse en cachitos.