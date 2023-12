¿Quieres dejar atrás lo que no necesitas?Intenta escribir lo que quieras desprenderte del año anterior y lo que quieres darle la bienvenida al nuevo. Luego amarra el papel a un globo de los deseos encendido y observa cómo se va alejando en el firmamento. Y si no tienes a la mano uno de esto globos, no te preocupes ya que puedes simplemente quemar el papel que escribiste y esparcir las cenizas en un lugar seguro. Este tipo de rituales simbólicos te pueden ayudar a hacer más tangible el cierre de ciclos y a darles un mayor simbolismo. | Imagen de NoName_13 en Pixabay