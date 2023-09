Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y The Weather Channel, el pronóstico del tiempo para este lunes 25 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos) , alcanzará una temperatura máxima de 30° C (86° F) y una mínima de 26° C (80° F). La humedad relativa será del 70% sin probabilidad de lluvia. Se espera que sea un día soleado, ideal para disfrutar de las actividades recreativas al aire libre.

Pronóstico y radar del tiempo en Miami (Florida) hoy, 25 de septiembre

Mañana : Cielo despejado con una temperatura máxima de 30° C (86° F) y una mínima de 26° C (80° F). Viento del este de 10 a 15 millas por hora.

: Cielo despejado con una temperatura máxima de 30° C (86° F) y una mínima de 26° C (80° F). Viento del este de 10 a 15 millas por hora. Tarde : Cielo despejado con una temperatura máxima de 30° C (86° F). Viento del este de 10 a 15 millas por hora.

: Cielo despejado con una temperatura máxima de 30° C (86° F). Viento del este de 10 a 15 millas por hora. Noche: Cielo despejado con una temperatura mínima de 26° C (80° F). Viento del este de 10 a 15 millas por hora.

Recuerda que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) es la principal fuente de información meteorológica en los Estados Unidos al contar con estaciones meteorológicas, satélites y radares para crear los pronósticos del tiempo. El NWS también emite advertencias de clima severo como advertencias de tornados, huracanes e inundaciones.

Reporte del clima en Miami (Lunes 25 de septiembre)

Último reporte del tiempo en Miami. Datos actualizados: