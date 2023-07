¿Cómo son los descuentos en la lotería? Edwin Castro, sin duda, es un hombre con suerte. Ganó el bote histórico de 2.04 billones de dólares del Powerball y, además, por estar en California, pudo llevarse un mayor premio a diferencia de otros estados de Estados Unidos. Conoce cómo han sido los descuentos que tuvo el nuevo rico.

Aunque aún no se resuelve la demanda del presunto robo del boleto ganador, eso no le impide tener una buena vida: vive en una mansión ubicada en un barrio exclusivo y viaja en autos de lujo. Eso sí, tiene un equipo de seguridad que lo cuida las 24 horas del día.

¿POR QUÉ EDWIN CASTRO PUDO LLEVARSE MÁS DINERO EN EL PREMIO DEL POWERBALL?

Si bien el ganador tuvo fuertes descuentos, pudo ser peor. Aunque el bote fue de 2 mil millones de dólares, la lotería otorgó a Edwin Castro un total de 997.6 millones de dólares, debido a que eligió cobrar el premio en un solo pago, en lugar de los 29 pagos anuales.

Luego el hispano tuvo que cumplir con el pago de 239.4 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas (IRS), lo que redujo su monto ganado a 758.2 millones de dólares. Finalmente, tuvo que pagar un 13% en temporada contributiva lo que equivale a US$129.7 millones. Así, el estadounidense de origen hispano se llevó un total de US$628.5 millones, según El Diario.

Más dinero

Castro, pese a todo los descuentos, pudo llevarse más dinero, que si hubiese ganado en otro estado, debido a que California no grava las ganancias de la lotería.

“California no grava las ganancias de la lotería; esa es una buena noticia si gana el premio mayor de Powerball, como lo hizo el californiano Edwin Castro con el premio mayor mundial de Powerball de US$ 2.04 mil millones en noviembre de 2022″, explicó Kelley R. Taylor, un experto de la revista de finanzas personales Kiplinger.

Otros estados, como Florida, Texas, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming, tampoco aplican impuestos estatales. En cambio, en Washington D. C. hay impuesto de 10,75%, le sigue New York con 8,82%; mientras que en Dakota del Norte tiene la tasa más baja con 2,9%.

Los ganadores del Powerball o Mega Millions deben pagar impuestos (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE LOTERÍA?

Los sistemas de lotería difieren de un estado a otro, y las ventas de lotería tienen un impacto mucho mayor que los ganadores, señala un artículo de The Sun Us.

“Los ingresos de la lotería se asignan de manera diferente en cada estado, con determinaciones hechas por las legislaturas estatales”, dijo Carole Bober Gentry, portavoz de Mega Millions a ABC News .

Gentry explicó que los boletos para grandes loterías como Mega Millions y Powerball se dividen 50-50 entre el premio acumulado y las comisiones y tarifas que mantienen el negocio en funcionamiento, incluidas las tarifas de los proveedores, los costos administrativos, etc.

De la mitad que se destina a cubrir los costos de la lotería, parte se destina a “beneficiarios estatales o buenas causas de ese estado”. Luego viene el pago de los impuestos federales (entre 24% y 30%), estatales (de ser requerido) y la temporada contributiva.