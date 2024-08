En las últimas semanas, hemos visto un creciente interés en la numismática, convirtiéndose en una profesión lucrativa que genera millones en México y Estados Unidos, en lugar de ser solo un hobby rentable. Aunque puede ser desafiante, existe un billete de dos dólares que los coleccionistas valoran en US$20,000.

La numismática se ha ido profesionalizando con el pasar de los años. Por lo general, las piezas con una gran implicancia histórica suelen tener un valor altísimo a comparación de otros ejemplares. Eso sí, para determinar el valor de un billete o moneda, se toman en cuenta factores como el estado de conservación o el año de fabricación.

Si bien te he venido contando sobre el medio dólar Kennedy, en esta ocasión te vengo contar sobre unos billetes de US$2, cuyo valor en el mercado de subastas puede ser mucho más que su denominación.

Los billetes de 2 dólares logran ser menos comunes que otras piezas numismáticas, y por ende, su valor aumenta (Foto: Freepik)

No obstante, lograr reconocer a un billete de US$2 colección no es tarea sencilla, puesto que no todos son expertos que logra identificar detalles únicos en estas piezas fabricadas por la Casa de la Moneda de USA.

SU VALOR ES DE US$2, PERO PAGAN HASTA US$20,000: ¿CUÁL ES EL BILLETE DE 2 DÓLARES QUE VALE UNA FORTUNA?

Se trata nada menos que una pieza fabricada por John Trumbull denominada “La Declaración de la Independencia” de los Estados Unidos, cuya fecha de fabricación data de hace casi 150 años: emitida el 10 de mayo de 1775.

A diferencia de otras piezas de US$2, este ejemplar se encuentra a la venta en distintas plataformas online y es ampliamente codiciada por coleccionistas. Posee un valor muy elevado debido al número de serie, ya que contiene apenas un dígito entre puros ceros punto

Este tipo de billetes es muy codiciado entre los coleccionistas debido a su número de serie (Foto: Daniel Martel / Instagram)

Tales características hacen de este ejemplar numismático altamente pedido en el mercado de subastas, por lo que deberás tener cuidado al momento de contactarte cómo asesor o experto en revisar monedas de colección.

De todas formas, recuerda que es muy común que las personas o familias guarden billetes antiguos en los lugares más comunes de su casa. En caso desees adentrarte en el mundo de la numismática, es mejor que consultes referencias para hacer celarte de que tu pieza realmente sea una de colección.

¿CUÁNTOS BILLETES DE US$2 HAY EN CIRCULACIÓN?

De acuerdo con el Programa de Educación sobre la Moneda de EE.UU., al 2017, se estimaba alrededor que había 1,200 millones de billetes de 2 dólares en circulación por valor nominal de US$2,400 millones.

A través de las instituciones de depósito, como bancos comerciales, cooperativas de crédito y asociaciones de ahorros y préstamos, las oficinas de efectivo del Banco de la Reserva Federal distribuyen los billetes al público. Sin embargo, su alta valoración en el mercado numismático los hace extremadamente codiciados.