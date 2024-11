Netflix ha confirmado que eliminará casi todos sus programas y películas interactivas de su catálogo a partir del 1 de diciembre. De los 24 títulos actualmente disponibles en su página de “Especiales interactivos”, solo cuatro se mantendrán: “Black Mirror: Bandersnatch”, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, “Ranveer vs. Wild con Bear Grylls” y “You vs. Wild”. Conoce, líneas abajo, los motivos de esta decisión.

El anuncio marca un cierre decepcionante para los esfuerzos iniciales de Netflix en el ámbito del contenido interactivo, que se aplica desde 2017. A pesar de intentos como la serie de trivia diaria y títulos basados en franquicias populares como “Carmen Sandiego” y “Boss Baby”, el número reducido de programas interactivos disponibles sugiere que estos no resonaron con la audiencia, llevando a la compañía a replantear su estrategia de contenido.

LAS RAZONES DE NETFLIX PARA ELIMINAR CASI TODO SU CONTENIDO INTERACTIVO

Netflix ha decidido eliminar casi todo su contenido interactivo debido a varios factores que han influido en su estrategia de programación y en la recepción de este tipo de contenido por parte de los suscriptores. Aquí, algunas de las razones más destacadas:

Bajo interés del público: Aunque el contenido interactivo, como “Black Mirror: Bandersnatch” y las aventuras interactivas de “Carmen Sandiego”, recibió cierta atención, en general, no ha logrado captar la misma audiencia que sus series y películas tradicionales. La compañía ha observado que la mayoría de sus suscriptores prefieren el contenido lineal, que ofrece una experiencia más pasiva y menos demandante.

LA decisión de Netflix de eliminar gran parte de su contenido interactivo se debe a una combinación de baja recepción por parte de los espectadores (Foto: Diseñado por Freepik)