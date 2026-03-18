Guatemala comienza este miércoles 18 de marzo de 2026 bajo la atenta mirada de los especialistas del INSIVUMEH, la institución encargada de monitorear y registrar la actividad sísmica en el país. No es casualidad: al encontrarse en la zona de interacción de tres placas tectónicas —Norteamérica, Caribe y Cocos—, el territorio guatemalteco presenta una intensa actividad sísmica y está expuesto con frecuencia a temblores y terremotos. Por ello, aquí te compartimos los reportes más recientes sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de los movimientos telúricos que se registren, para que puedas seguir las comunicaciones oficiales, entender qué está ocurriendo en este país centroamericano y mantenerte preparado ante cualquier emergencia.

Es importante aclarar que Guatemala no es un país sísmico solo porque se ubica en la intersección de tres placas tectónicas. En su territorio también se encuentran varias fallas geológicas activas —como Motagua, Chixoy–Polochic y Jalpatagua, entre otras— que lo atraviesan y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se fracturan o se desplazan. A esto se suma que la nación integra el Cinturón de Fuego del Pacífico y alberga numerosos volcanes activos, de modo que la actividad del magma puede generar sismos de origen volcánico o vinculados al movimiento interno de este.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿Por qué tiembla tanto en Guatemala?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Quién monitorea los sismos en Guatemala?

Son dos entidades: el INSIVUMEH, que es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos; y la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres), que es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.

¿Qué magnitud se considera fuerte en Guatemala?

En general, sismos mayores a 5 grados en la escala de Richter, ya que pueden sentirse ampliamente y causar daños, dependiendo de la profundidad y de la cercanía a áreas pobladas.