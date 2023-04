Un nuevo fenómeno astronómico podrá ser visto este 2023. Y es que, en los próximos días de abril, algunas regiones de los océanos Pacífico e Índico experimentarán un raro tipo de acontecimiento denominado eclipse solar híbrido, evento celestial que se caracteriza por la transición entre dos tipos de eclipse solar (el anular y el total) a medida que la sombra de la Luna se desplaza por el globo y ha llamado la atención de muchos pues ocurre pocas veces cada siglo.

Este fenómeno hará que el cielo se oscurezca por unos momentos. En la previa a este evento astronómico, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha venido informando de las actividades sobre el llamado Ningaloo. Pero ¿qué es realmente un eclipse solar híbrido, cuando se manifestará fecha y cómo observarlo? A continuación, Gestión te explica estos y más detalles sobre el fenómeno que se asoma como uno de los más importantes del 2023.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO?

Un eclipse se da cuando la Luna bloquea la luz del Sol de manera parcial o total, de manera que el cielo se oscurece durante algunos minutos, estos son pocos frecuentes. No obstante, existe un evento todavía más raro, asociado al mismo fenómeno: el eclipse solar híbrido; fenómeno que genera mucha intriga entre las comunidades de astrónomos y observadores del firmamento porque ocurre solo unas pocas veces por siglo.

El eclipse solar híbrido combina las características de los eclipses parciales, totales y anulares. Según la NASA, es un evento poco común que reúne las características de un eclipse solar central, que puede ser anular en algunos lugares y total en otros. Con ello, en algunos lugares es posible ver a la Luna cubriendo completamente al Sol, mientras que en otros se observa un anillo de luz alrededor del borde de nuestro satélite natural.

Los eclipses híbridos constituyen tan solo el 4% de los solares (Foto: AFP)

Este fenómeno se produce porque la Tierra es curva y la sombra de la Luna tiene diferentes regiones, explica la agencia espacial estadounidense. Estas regiones se dividen principalmente entre una región central más oscura, conocida como umbra, y una región exterior más clara, la penumbra. Asimismo, los eclipses híbridos se producen cuando la Luna se encuentra lo más lejos posible de la Tierra en su órbita elíptica, en su apogeo, pero la umbra sigue encontrándose con la superficie del planeta.

¿CUÁNDO SERÁ EL ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO?

Según informaciones de la NASA, este fenómeno astronómico no es algo común por lo que solo representa el 5% de los eclipses solares. El día en el que se podrá ver este eclipse será el 20 de abril del 2023 y su seguimiento se podrá efectuar desde las 22 horas del día miércoles, 19 de abril.

¿DÓNDE VER EL ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO 2023?

El eclipse solar híbrido podrá verse gratis desde un día antes a las 21:30 horas por el canal de YouTube de la NASA. Otras opciones en esta misma plataforma a considerar son las de TimeAndDate.com, que albergará un streaming en vivo a partir de las 9:30 p.m. EDT del 19 de abril (0130 GMT el 20 de abril); y The Gravity Discovery Centre & Observatory cerca de Perth, Australia, que comenzará a las 10 p.m. EDT del 19 de abril (0200 GMT el 20 de abril).

¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO?

Aunque no podrá observarse desde América, el eclipse híbrido será visible desde el oeste de Australia, Timor Oriental y el este de Indonesia. Según la plataforma In the Sky, que sirve de guía mundial del cielo nocturno, el fenómeno comenzará la noche del 19 (alrededor de las 22:36 en Brasil y Argentina, las 21:36 en Chile y las 19:36 en México) y durará algo más de cinco horas.