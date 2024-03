Antes del esperado eclipse solar del 8 de abril, evento que será transmitido por NASA TV, tendremos otro fenómeno espacial previo. Y es que este lunes 25 de marzo habrá un eclipse lunar penumbral que será visible durante las primeras horas de la madrugada en los países del continente americano, sobre todo, en los países ubicados la zona norte como Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico.

En esa misma fecha, el eclipse lunar penumbral coincidirá con otro fenómeno astronómico como es la luna llena del Gusano o Luna de Gusano, denominación que se le atribuye a los primeros poblados de la zona fronteriza de Estados Unidos y Canadá por la llegada de la primavera. En este artículo te otorgaremos los detalles necesarios para que puedas verlo.

Por si no lo sabían, este 25 de marzo habrá un eclipse lunar penumbral que podrá ser visto en todos los países de América, gran parte de Europa (incluye España), Asia y África. pic.twitter.com/nngKAzqHyf — Somos Cosmos (@InformaCosmos) March 17, 2024

Horarios para ver el eclipse lunar penumbral

De acuerdo con la NASA, el eclipse lunar penumbral de marzo solo podrá verse en el continente americano en su fase penumbral. Tendrá una duración estimada de 279 minutos en Total, según datos oficiales del EarthSky. Se espera que el mejor momento para ver el fenómeno espacial será desde las 01:00 horas del Tiempo de Centro de México; 3 am ET de los Estados Unidos .

Países Horario del Eclipse Lunar Penumbral España 05:56 Estados Unidos (ET) 03:00 México 01:00 Chile 04:00 Colombia y Perú 02:00 Argentina 04:00

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Un eclipse lunar penumbral, como tendremos este 15 de marzo, ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra terrestre ocasionando un sutil oscurecimiento de la superficie del satélite. Este tipo de eclipse es un tanto difícil de apreciar a simple vista pues a veces se le confunde con una luna llena normal.

#Eclipses, el 25 de marzo, habrá un #EclipseLunar PENUMBRAL que se puede ver en todos los países de América, gran parte de Europa (incluida España), Asia y África. Y otro #EclipseSolar total el 8 de abril. El gran evento astronómico del año y uno de los más interesantes del siglo pic.twitter.com/OaOV8yIqrg — Darwin David  (@cmdarwindavid) March 22, 2024

¿Cuándo es el eclipse lunar penumbral del 2024?

El eclipse lunar penumbral se realizará durante la madrugada del 25 de marzo.

¿Cómo ver el eclipse lunar penumbral del 25 de marzo?

Si deseas ver el eclipse lunar que se llevará a cabo este 25 de marzo, tan solo debes mirar a la Luna a la hora programada para tu país. No es necesario que utilices un telescopio, binoculares o algún otro instrumento especializado para observarlo. Debes buscar un lugar despejado de tu ciudad para poder mirarlo durante la noche. Todavía no se ha confirmado una transmisión streaming online del fenómeno. No obstante, estaremos colocando la información necesario si esto ocurre.

¿Cuántos eclipses se podrán ver en la Tierra este 2024?

El año 2024 tendrá cuatro eclipses que son los siguientes que añadiremos con fecha y su tipo de fase:

Eclipse lunar penumbral: 24 de marzo

Eclipse solar total: 8 de abril

Eclipse lunar parcial: 18 de septiembre

Eclipse solar anular: 2 de octubre