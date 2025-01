En el marco de la situación económica actual, el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado diversas estrategias para brindar apoyo a las personas y familias que han sufrido los efectos de la crisis financiera, especialmente tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Una de las medidas más destacadas ha sido la distribución de cheques de estímulo, establecidos bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos pagos tienen como objetivo ofrecer un alivio económico directo a los contribuyentes que cumplen con los requisitos, alcanzando hasta US$1,400 por individuo. Las entregas se han realizado en varias fases, buscando mitigar las dificultades financieras de los hogares durante las cuarentenas y sus repercusiones económicas.

El estímulo económico, conocido como el Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC), se distribuyó en pagos anticipados a lo largo de 2021. Sin embargo, muchos contribuyentes que habían presentado su declaración de impuestos no reclamaron el beneficio al no completar correctamente ciertos campos. A raíz de esto, el IRS está tomando medidas para enviar desembolsos automáticos a aquellos que fueron seleccionados, pero no recibieron el monto completo del crédito. Este escenario ha generado algunas dudas entre la población, especialmente sobre la necesidad de tener un número del Seguro Social (SSN) para recibir el pago.

EL CRÉDITO DE REEMBOLSO DE RECUPERACIÓN (RRC)

El Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC) forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de los Estados Unidos para brindar asistencia económica a los contribuyentes durante la pandemia. Como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, el IRS distribuyó pagos de hasta US$1,400 por persona, o hasta US$2,800 para parejas casadas que presentaron una declaración conjunta. Además, se añadió un pago de US$1,400 por cada dependiente calificado, incluidos los dependientes adultos.

Este crédito estaba sujeto a una reducción gradual según los ingresos de los contribuyentes. Si el ingreso bruto ajustado superaba los US$75,000 para individuos o los US$150,000 para parejas casadas, el monto del crédito se reducía. A partir de un ingreso de US$80,000 para individuos o US$160,000 para parejas, el pago se anulaba por completo, lo que significaba que algunos ciudadanos que recibieron un cheque de estímulo en 2020 no fueron elegibles para el crédito en 2021.





El cheque de estímulo está relacionado con la declaración de impuestos de 2021 (Foto: Pexels)

¿SE NECESITA UN NÚMERO DE SEGURO SOCIAL PARA RECLAMAR EL PAGO?

Sí, en general, es necesario tener un número del Seguro Social (SSN) válido para poder recibir el Crédito de Reembolso de Recuperación. Esto es crucial, ya que el SSN es utilizado por el IRS para verificar la elegibilidad de un contribuyente y determinar el monto del pago. Además, es necesario contar con un SSN válido o un Número de Identificación de Contribuyente por Adopción para declarar a un dependiente que también sea elegible para el crédito.

EXCEPCIONES PARA PAREJAS QUE NO TIENEN SSN

Existen algunas excepciones a la regla general, especialmente en el caso de las parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Si uno de los cónyuges tiene un SSN válido, es posible reclamar hasta US$1,400 y US$1,400 por cada dependiente calificado. En el caso de que ninguno de los dos tenga un SSN válido, el crédito solo se aplicará para los menores elegibles que tengan un SSN válido.

Sin embargo, existe una excepción importante: si uno de los cónyuges es miembro activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. durante el año fiscal, solo uno de los cónyuges necesita tener un SSN válido para que la pareja reciba hasta US$2,800, más US$1,400 por cada dependiente.

El número de Seguro Social contiene información clave para los millones de afiliados del programa de gobierno de Estados Unidos (Foto: Trainee Adventure)

¿QUÉ SUCEDE SI NO HE PRESENTADO MI DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021 y aún no lo has hecho, podrías ser elegible para recibir el Crédito de Reembolso de Recuperación. Sin embargo, el IRS no enviará automáticamente el pago a quienes no hayan presentado su declaración. Si eres elegible y no has presentado tu obligación fiscal, tienes hasta el 15 de abril de 2025 para hacerlo y reclamar el monto y cualquier otro reembolso al que tengas derecho. Es importante que tomes esta fecha límite en cuenta, ya que después de este plazo perderás tu derecho.

¿CÓMO RECIBIRÉ EL PAGO?

Los pagos se enviarán a la cuenta bancaria registrada en tu declaración de impuestos o a la dirección que hayas proporcionado. En caso de que no tengas una cuenta, el pago se enviará por cheque en papel. Además, el IRS enviará una carta a los contribuyentes elegibles para notificarles sobre el beneficio. Si, por alguna razón, el apartado bancario ha sido cerrado desde que presentaste tu declaración, la entidad financiera devolverá el pago al IRS, y este será reenviado a la dirección registrada.