Semana Santa está a la vuelta de la esquina y hay muchas personas que ven la fecha como una oportunidad para un viaje pequeño.

Sin embargo, es importante planificar para evitar ganarse deudas. Es así que el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, brinda algunas recomendaciones para evitar gastar de más.

Presupuesto. El primer paso al viajar es el presupuesto de cuánto estamos dispuestos a gastar. Si este gasto se costeará con nuestros ahorros o con algún excedente (gratificación, liquidación, etc) que no nos haga recurrir al endeudamiento.

¿Los gastos más importantes?. Primero considera los gastos básicos como transporte, alojamiento, alimentación, tours y, al final deja el entretenimiento, souvenirs o más.

¿Cuánto de mis ingresos se irá?. Se recomienda ahorrar todos los meses un 10% de los ingresos, y lo mejor es no idear todos los ahorros en gastarlos un fin de semana. Siempre es mejor contar con un fondo de imprevistos, así que lo mejor es no gastarlo todo.

¿Cómo costearlo?. Si no se cuentan con los ahorros necesarios, es mejor recurrir a un financiamiento. No es lo mejor sacar un préstamo, ni disposición de efectivo, pues tienen tasas de intereses que no conviene. Lo mejor es comprar un paquete de viaje en 3,6 o 12 cuotas sin intereses.

