Su nombre es Haryati Lawidjaja y en octubre del 2016 le diagnosticaron un cáncer en fase 4b. Le dijeron que según la estadísticas de aquel entonces solo tenia entre un 15% y 18% de sobrevivir.

“Después de la primera terapia de quimio me sentí deprimida por los efectos de la quimioterapia, me costaba mucho moverme. La actividad física siempre me ayudo a recargar energía así que salí a pasear afuera”, señala.

Pero el doctor no la dejaba, así que decidió abandonar el hospital a escondidas.

El 20 de junio del 2017 milagrosamente el doctor le dijo que el cáncer había desaparecido y estaba limpia. Después de aquello siguió entrenando para la maratón y aprendió sobre nutrición a base de plantas.