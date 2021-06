Malaui quemó vacunas de AstraZeneca, debido a que caducaron oficialmente en el mes de abril. Inicialmente la OMS dijo que eran seguras hasta julio y le regó a Malaui que no las destruyera, pero luego cambió su recomendación.

Ahora, Malaui atraviesa por una línea roja en cuanto a vacunas contra el COVID-19. La ministra de Salud, Khumbize Kandodo Chiponda, se encargó en persona de incinerar las vacunas.

“En cuanto algo definitivamente caduca, lo eliminamos. Hemos demostrado a los malauíes que estamos comprometidos con nuestra política. No podemos darle ninguna vacuna, ni ningún medicamento que haya caducado. No podemos hacerlo. Tenemos ética, tenemos profesionalismo. Así que eso no puede ocurrir”, expresó la ministra de Salud.

Asimismo, las autoridades confían en que esta medida tranquilizará a la población, porque el escepticismo frente a su seguridad es elevado y la disposición a recibir la vacuna es baja.

“Sudáfrica es un país avanzando en tecnología y su negativa a utilizar esta prueba suficiente para que no la aceptáramos. Sabían la verdad”, comentó Prince Mtambo, un vendedor de Malaui.

Una sobreviviente de COVID-19, Tiwonge Kalua, también dijo que es triste ver que las vacunas se destruyen porque la gente no ha acudido a vacunarse. Asimismo, propuso y animó a las personas a que vaya a vacunarse. Recordó que estar en aislamiento y ser paciente de COVID-19 es una experiencia muy mala.

Las casi 20 000 dosis incineradas habían llegado en marzo como parte de la donación de 100 000 ampolletas de la Unión Africana. El país utilizó el 80% antes de su caducidad.

La ministra de salud aseguró que habrá dosis para todos. Al igual que otros países de ingresos medios y bajos, Malaui depende del mecanismo COVAX, pero el programa apoyado por la ONU se enfrenta ahora a la escasez, con el agravante de que otros países tienen el mismo problema que Malaui, solo que este fue el primero en destruirlas públicamente