Minicasas: Las viviendas del futuro

Las minicasas son cada vez más populares en Europa. Se usan como alojamiento vacacional o como una forma de vida alternativa.

En Asia, en cambio, los arquitectos construyen minicasas para hacer frente a la escasez de vivienda en ciudades grandes y de rápido crecimiento como Hong Kong. ¿Les gustaría vivir en una minicasa?

Setefan Diekmann construye minicasas desde hace 5 años y ya es uno de lo mayores fabricantes de Alemania. Construye anualmente unas 40 minicasas con una superficie máxima de 25 m2.

“Las vi por primera vez en Canadá. Pasé un tiempo allí y me fijé en lo que estaban construyendo, eran pequeños alojamientos, pero que no iban sobre ruedas, la idea me cautivó”, señala.