Muchos países de África cuentan con la presencia de inversionistas indios en rubros como la telefonía móvil, el consorcio indio Airtel domina este sector.

En el 2010 penetró en el mercado africano adquiriendo redes de telefonía en 15 países. También, otros pesos pesados indios como Tata llevan tiempo instalados en África.

El comercio entre este continente y la India no deja de crecer. En el 2018 el volumen de intercambios entre ambos alcanzó los US$ 63,000 millones. Una cifra modesta en comparación con los US$ 204,000 millones de volumen en comercio con China.

Sin embargo, la India supera a muchos países europeos como Alemania cuyos intercambios comerciales con el continente africano es de US$ 45,000 millones.