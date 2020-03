Esta bicicicleta eléctrica y plegable te cabe en la bolsa de la compra

Se trata de YikeBike, una bicicleta eléctrica y plegable con el manillar a la altura de las caderas que te cabe literalmente en la bolsa de la compra.

Según el portal TicBeat, las patinetas eléctricas han sido la gran sensación de los últimos años, pero poco a poco las bicicletas, en su versión eléctrica, comienzan a ganar terreno. No sólo las clásicas con motor de apoyo, sino también los nuevos diseños que proponen una forma completamente diferente de montar sobre dos ruedas… o sobre tres. Este es el caso de YikeBike, la bicicleta plegable que puedes llevar en una bolsa.

Técnicamente es una bicicleta porque tiene manillar, sillín y dos ruedas, pero aquí acaban las semejanzas. Para empezar no tiene pedales, es completamente eléctrica. Y el manillar no está frente a tí, a la altura del pecho, sino en las caderas.

La posición de pilotaje también es completamente diferente. Te sientas ligeramente recostado hacia atrás, en una posición mucho más cómoda y relajada que en una bici convencional. Solo se necesitan unos minutos para aprender a usarla.

La principal característica de YikeBike es que se trata de una bicicleta eléctrica plegable, literalmente cabe en la bolsa de compra. Es extremadamente ligera: con batería incluida, solo pesa 13 Kilos. Esto es posible porque está fabricada con aluminio, pero reforzada con un polímero que le otorga más durabilidad.

Además, está dotada de una batería de 313 W/hora con una autonomía de 20 Kilómetros, y una velocidad máxima de 23 Km /h. El tiempo de carga es de solo 90 minutos.

Su único hándicap es que no es barata. El modelo más económico cuesta US$ 4,995, y eso que está en oferta con US$ 500 de descuento.