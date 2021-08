Estos paisajes costeros están elaborados por la artista británica Kirsty Elson. Hace esas casitas con los materiales que encuentra en la playa.

Sus obras son piezas únicas y su precio llega a los 250 euros. En Corwall, en el suroeste de Inglaterra, es donde la artista hace sus hallazgos.

“Siempre que vamos a la playa, sea con la familia o por trabajo, no puedo dejar de pensar en otra cosa. Siempre voy mirando si encuentro algo. No suelo llevar una idea preconcebida, porque sino no encontraría nada”, señala.

Las casas y las escenas costeras son su especialidad.