Tipo de cambio se mantiene en S/ 3.41 al mediodía ante primer caso de coronavirus en Brasil y caída del precio del cobre

Pese a que el Minsa descartó -al promediar el mediodía- casos de coronavirus en el país, el precio del dolar registró un avance de S/ 3.414 al promediar el mediodía de acuerdo a datos de Bloomberg. Hasta el momento solo se ha registrado un caso de esta nueva enfermedad en Brasil.

¿A qué se debe este repunte del precio del billete verde? Mario Guerrero, de Scotiabank, informó a Gestión.pe que este precio “ha superado los dos máximos anteriores registrados en noviembre y setiembre del año pasado. El primero originado por las protestas sociales de Chile y el segundo por la devaluación de la economía China".

Para el especialista este resultado se debe a dos factores claves: el avance del coronavirus en el mundo y la caída del precio del cobre a US$ 2.56 por libra.

“En Perú el principal factor (por el repunte del precio del dólar) está asociado al precio del cobre que se ha deteriorado en las últimas semanas a US$ 2.56 por libra de niveles de US$ 2.80/lb o US$ 2.85/lb que estaba en quincena de enero, que es cuando alcanzó su nivel mas alto. Ahora con la expansión del coronavirus lo que más sufren son los comodities”, explicó.

El economista recordó que un menor precio del cobre implica menos exportaciones, menos pagos de impuestos y que el tipo de cambio suba.

¿Qué pasará en las próximas semanas? Guerrero comentó que es posible que mientras el precio del cobre no suba el tipo cambio llegará a S/ 3.41 o S/ 3.42. A este panorama se suma que marzo es un periodo del pago de impuestos por lo que las empresas adelanten sus ventas de dólares para cumplir con sus obligaciones tributarias.

“Por ahí habría oferta de dolares, a modo de compensación”, agregó. En ese linea, indicó que probablemente se espere la intervención del BCR para imponer una señal de estabilidad al mercado

¿Qué deben hacer aquellas personas con préstamos en dólares? El economista recomendó a aquellas personas con préstamos en dólares cambiarse a soles para evitar la volatilidad -que continuará- así como las altas tasas de interés.