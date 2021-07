El tipo de cambio -tras las declaraciones del candidato presidencial Pedro Castillo de pedir al nuevo Congreso, en su mensaje del 28 de Julio, la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución- volvió al alza. El último viernes cerró en S/ 3.97 y está acercándose cada vez más a los S/ 4.

Ante el escenario de incertidumbre que todavía persiste ya que aún no se conoce -ciertamente- las primeras medidas que tomará el nuevo Gobierno en materia económica, en medio de la pandemia, desempleo y alza en el precio de los productos de primera necesidad, ni al próximo ministro de Economía o al presidente del BCR, ¿conviene tener una cuenta de ahorros en soles o en dólares?

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, opinó que es muy prematuro para decidirse por abrir una cuenta de ahorros en dólares ya que va a depender de quién finalmente sea proclamado como presidente para los próximos cinco años y qué política económica adopte.

“Si es que es que el señor Castillo -quien finalmente sería proclamado según todas las señales- adopta una política económica de izquierda moderada, que es lo que creo que va a pasar, el tipo de cambio va a bajar a niveles de S/ 3.65 a S/ 3.70, pero si por el contrario adopta una política económica de izquierda radical, el dólar va a subir y podría llegar a fin de año a S/ 4.30 sin problemas”, explicó a Gestión.

A reglón seguido, el experto en finanzas dijo que una de las ventajas de la cuenta de ahorros en soles frente a la de dólares es que hay entidades financieras que pagan un interés de hasta 4% al año mientras que en dólares la tasa más alta es de apenas 0.60% anual.

“Otra de las ventajas de una cuenta de ahorro en soles -de darse una política económica de izquierda moderada- es que el tipo de cambio bajaría, por lo que los ahorros no perderían valor con la devaluación de la moneda al cambiarse a dólares”, añadió.

En tanto, que la ventaja de ahorrar en dólares permite -agregó- que ante la posibilidad de que Castillo adopte una política de izquierda radical es que cubre a los ahorros de la devaluación potencial de la moneda local (sol) que podría ser muy grande.

“Una de las principales desventajas de la cuenta de ahorros en dólares es que la tasas de interés son bajísimas, no llegan ni a 1%. Creo que por ahora lo más sensato es esperar a ver quién es proclamado y escuchar su discursos y sus primeras acciones de Gobierno para que a partir de ahí tomar una decisión”, precisó.

Si Castillo se va por el ala radical recomendó abrir una cuenta de ahorros en dólares (o pasar las cuentas de ahorros a dólares ya sea de CTS o AFP) para evitar la devaluación de los ahorros en soles y “salvarse” de las pérdidas ya que el tipo de cambio seguirá subiendo, pero si el discurso va hacia una izquierda moderada lo aconsejable es mantener la cuenta de ahorros en soles.

¿Se esperaría cambios en la tasas de interés de las cuentas de ahorros en dólares para hacerlas más atractivas? Al respecto, el experto financiero opinó que si hubiera un incremento en las tasas de interés anual sería marginal.

“En general, en una economía estable a los bancos no les conviene captar ni colocar en dólares por el tema del encaje por lo que promueven básicamente la colocación en soles, pero si la demanda cambia los bancos podrían virar hacia préstamos en dólares como en los 80. En ese escenario podría requerir muchos dólares de los ahorristas y hacer más atractivas sus tasas. Esa es una posibilidad”, puntualizó.

Por su parte, el CEO del portal Comparabien, Alfredo Ramírez, indicó también que es muy temprano para decidirse por apostar por una cuenta en dólares ya que no se tiene la certeza de que el alza del tipo de cambio siga en los siguientes días y meses.

“El hecho de que el tipo de cambio este al alza no implica que va a seguir subiendo. Este es el principal riesgo de hacer ese cambio de cuentas de soles a dólares, de que no sabemos qué va a pasar y la incertidumbre todavía persiste. Si optamos por una cuenta de ahorros en dólares en la coyuntura actual corremos el riesgo de que el tipo de cambio baje y estaríamos perdiendo dinero”, manifestó.

Señaló como una segunda desventaja de contar con una cuenta de ahorros en dólares es que la tasa de interés anual es mucho menor que una cuenta de ahorros en soles. “Eso va a significar que se va a sacrificar tasa de interés por esa seguridad de tener dólares lo cual hace que nuestro dinero no vaya a crecer lo suficiente”.

En ese sentido, lo aconsejable -subrayó- todavía sigue siendo mantener los ahorros en la moneda en la cual uno recibe su sueldo. “Si recibo mi sueldo en soles, debo seguir usando mis ahorros en soles a no ser que se llegue a una situación extrema, en la que la economía esté resquebrajándose”, argumentó.

Dijo que una de las ventajas de contar con un cuenta de ahorros en dólares, en el escenario de que el tipo de cambio suba, es que se puede tener ganancias por la apreciación del billete verde.

A lo que se suma que -en un escenario extremo- se está teniendo los ahorros en una moneda más estable que el sol.

Ramírez tampoco consideró que en un escenario extremo (de izquierda radical) la tasas de interés que ofrecen los bancos por cuentas de ahorros en dólares sean más atractivas (suban).

“No creo. Por el contrario que se van a mantener en los niveles actuales porque no solo depende del mercado bancario interno sino también de condiciones externas. No se va a dar un cambio tan dramático en ese sentido y si revisamos el histórico, en los últimos años no ha habido un cambio tan significativo”, arguyó.

Según el portal Comparabien son las cajas municipales y las financieras las que están ofreciendo las tasas de interés más altas por cuenta de ahorros en soles de hasta 4% anual.

Mientras que la tasa de interés anual por una cuenta de ahorro en dólares en las instituciones financieras la más alta es de 0.60%.

