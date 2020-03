(Bloomberg) Para empresas y organizaciones, un ataque de piratas informáticos puede suponer pérdidas económicas, vergüenza corporativa, y acciones legales.

Para las aseguradoras que se lanzan al nuevo universo del mercado contra el ciberdelito, es marketing gratuito para lo que podría ser una oportunidad de US$10.000 millones.

Las violaciones informáticas de alto perfil como el ataque del Comité Nacional Demócrata y el de esvásticas por Twitter están reforzando la necesidad de protección contra las amenazas cibernéticas, y empresas como Allianz SE y Beazley están ansiosas por entrar en este segmento.

Las aseguradoras ven la cobertura contra los hackers como uno de sus mercados más prometedores, y estiman que las primas se triplicarán en los próximos cuatro años.

"Creemos que puede convertirse en el próximo éxito de taquilla de Allianz y del sector", dijo en una entrevista Hartmut Mai, director de aseguramiento de cuentas corporativas del brazo de seguros industriales de Allianz. "El seguro cibernético es nuestra principal área de crecimiento en este momento".

Una nueva clase de cobertura no podría venir en un mejor momento para las aseguradoras, que están luchando por crecer en la mayoría de sus mercados establecidos en medio de un lento crecimiento económico y bajas reclamaciones de catástrofe que lastran los precios.

Las primas de seguros se estancaron en Europa el año pasado y se prevé que crezcan 1.3% el próximo año, según la reaseguradora Munich Re.

La compañía calcula que las primas de seguros cibernéticos podrían elevarse a entre US$ 8,500 millones y US$ 10,000 millones en 2020, de unos US$ 3,400 millones actualmente.

Un nuevo impulso a la demanda puede provenir de reglas que promulgará la Unión Europea el próximo año, que exigirán a las empresas informar sobre violaciones de seguridad cibernéticas a los reguladores y a las personas afectadas.

Allianz actualmente asegura una cifra superior a diez millones de euros en primas de seguros cibernéticos y registró un crecimiento de 28% el año pasado, según Mai.

El ejecutivo dijo que el producto puede convertirse en un éxito de ventas del sector, comparable al seguro de responsabilidad de directores y funcionarios, que se convirtió en un producto grande durante la última década y ahora representa alrededor de 10.000 millones de euros (US$11.000 millones) en primas globales.

"El riesgo cibernético se ha convertido en un asunto de interés de los consejos directivos en los últimos años, después de algunos ataques de alto perfil por parte de hackers", dijo en una entrevista Paul Bantick, director de ciberdelito de Beazley.

"No hemos visto grandes violaciones de seguridad como en 2015 o las grandes violaciones de datos de atención médica que se produjeron en 2016. Sin embargo, todavía hay una alta frecuencia de pérdidas más pequeñas".

Los ataques cibernéticos con ransomware —en el cual los delincuentes usan software malicioso para cifrar, o encriptar, los datos de un usuario y luego extorsionarlo por dinero para descifrarlo, o desencriptarlo— aumentaron 50% en 2016, según un informe de Verizon Communications Inc.

Crecientemente, los delincuentes pasaron de ensañarse con consumidores particulares a atacar organizaciones y empresas vulnerables, según el informe.