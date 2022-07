Esta alternativa es utilizada principalmente por las personas que retiran fondos de su CTS y/o de AFP, detalló a Gestión.

“El escenario de inestabilidad y con algunos mercados en rojo, lleva a los usuarios a buscar alternativas que les aseguren un rendimiento en unos años, por lo que están contratando seguros con primas únicas, que implican un solo pago inicial, y a plazos de seis años para obtener su ganancia pronto”, comentó.

Liberación de recursos

De esta forma, si el titular aporta hoy US$ 5,000, al inicio, generará una mayor rentabilidad que si pagase una prima mensual, y en los seis años podría recibir US$ 10,000, aunque el monto resultante varía con la cotización para cada cliente, dijo.

Usualmente este tipo de seguros tiene plazos de 15 a 18 años, refirió.

Enfatizó que con la liberación de algunos recursos en los últimos años, como los depósitos CTS, algunas personas buscan instrumentos que les garanticen protección y a la vez un retorno.

Uno de los seguros de vida con ahorro más solicitados es el académico, cuyas ventas se incrementaron en 34% durante el último año, mencionó Sueyras.

Según la compañía de seguros, este producto busca ayudar al titular con los gastos escolares y universitarios de sus hijos, y ofrece una rentabilidad de hasta 5.72% anual, que se entrega al finalizar el plazo.

El titular puede asegurar una suma desde US$ 10,000 hasta US$ 1 millón (entre S/ 40,000 y S/ 3 millones), por plazos de seis a 18 años y pagando una prima mensual desde US$ 44 (o S/ 155).

Sin embargo, lo usual es que las personas tomen un seguro de 15 años a fin de tener los recursos necesarios para cuando sus beneficiarios -hijos- empiecen sus estudios superiores, expresó el ejecutivo.

Costos

Los costos universitarios se han incrementado 20% en los últimos años y, pese a que se puede sufragar una carrera desde US$ 4,000, el promedio de inversión para estudios profesionales oscila entre US$ 10,000 y US$ 50,000, precisó.

La demanda por este producto proviene de trabajadores de entre 30 y 35 años, con hijos recién nacidos o de hasta cinco años, dependientes e independientes, incluso de aquellos más jóvenes con planes de formar una familia y con solvencia económica, que dan prioridad a proteger su futuro y el de su hogar.

En la otra orilla, la demanda por los seguros de vida inversión descendió ligeramente por el temor de los usuarios a perder sus fondos por el desempeño negativo de los mercados financieros, acotó.

Esos clientes tienen entre 40 y 45 años, con un perfil muy arriesgado que, comparado con los fondos de AFP, sería equivalente a estar en un fondo 3; y toman contratos con plazos de 20 años, en promedio, agregó.

En dólares

Resaltó también una recuperación en la adquisición de seguros en dólares, que se redujo durante el año pasado, cuando el billete verde tocó máximos de S/ 4.13.

El dato

Desembolsos. Las primas de seguros de vida crecieron 10.17% anual a mayo, al totalizar S/ 2,512 millones. Unos S/ 739 millones desembolsaron las aseguradoras por cobertura de vida en los primeros cinco meses.