Sunat pone en marcha sistema de alertas para evitar uso indebido de comprobantes de pago

Como parte de las iniciativas que viene implementando en el marco del proceso de Transformación Digital y uso de la Big data, la Sunat inició hace un par de meses el nuevo programa de envío de alertas (SMS) a los contribuyentes, advirtiendo sobre el uso indebido de comprobantes de pago que sustentan gastos no deducibles o no relacionados al giro del negocio.

Explicó que los resultados de este programa están siendo alentadores, pues en junio se logró que, del total de facturas detectadas como gastos no deducibles, un 54% de éstas no sean declaradas por los contribuyentes en su Registro de Compras.

Con ello se logró que el 44% del IGV de los Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE) no fueran utilizados como crédito fiscal, al corresponder a una adquisición no deducible.

Bajo el mismo programa de envío de alertas, en julio el resultado fue que, del total de facturas identificadas como gastos no deducibles, un 70% no fueron declaradas por los contribuyentes en su Registro de Compras, consiguiéndose que el 72% del IGV de los CPE no fueran utilizados como crédito fiscal.

Cambio de comportamiento

Según la Sunat, estas cifras evidencian que las acciones preventivas han motivado un cambio positivo en el comportamiento del contribuyente, y su lógico correlato en el nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el mismo que en su calidad de acción preventiva, persigue evitar posibles reparos por parte de la Administración Tributaria.

“Esta nueva forma de actuación busca acercar a la Sunat al contribuyente, asistiéndolo en las etapas previas a la determinación de su obligación tributarita, para mitigar posibles errores en los que se pueda incurrir al momento de la presentación de la declaración, y disminuyendo con ello, los costos de cumplimiento en los que podría incurrir”, comentó.

Dentro de las facultades de fiscalización establecida en el artículo 62° del Código Tributario, se otorga a la Sunat la potestad de realizar la inspección, investigación y control de cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes por lo que, en el marco de esta facultad, se vienen desarrollando una serie de iniciativas preventivas para verificar y facilitar dicho cumplimiento.

Así, sin perjuicio de ejercer las actuaciones propias de su competencia, estas acciones preventivas forman parte de la nueva visión que asume la Administración Tributaria con relación a su función fiscalizadora, y cuyos resultados se tomarán como insumo en futuras actuaciones de fiscalización.

Considerando lo antes señalado, la implementación de acciones preventivas, así como de iniciativas de similar naturaleza, se desplegarán de manera progresiva, pero de carácter permanente, entendiendo que una asistencia oportuna y adecuada a los contribuyentes, redundará en un cumplimiento tributario efectivo.

Innovación Digital

Respecto de este tema, los días 26 y 27 de setiembre se realizó en Lima el seminario Innovación Digital en Finanzas Públicas con participación de altos representantes de las administraciones tributarias de los países de la región, así como funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el evento se mostraron los avances en la implementación de las tecnologías digitales para el logro de los objetivos institucionales de mejorar los ingresos fiscales y reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes.

El jefe de la Sunat, Victor Shiguiyama, mencionó que la aplicación de la Big Data permite detectar omisión de ventas, operaciones no reales, incremento patrimonial y gastos no deducibles, problemas que erosionan la recaudación y que ahora se pueden enfrentar con mayor eficiencia.

“Hace tres meses aplicamos la metodología de análisis de la información basada en ciencia de datos y ya estamos registrando los primeros resultados”, señaló.