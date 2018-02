¿Qué es y para qué sirve un comprobante de pago?

El comprobante de pago es un documento que acredita la entrega de un bien luego de prestar un servicio de acuerdo a la Sunat .

Es básicamente un documento que sustenta las operaciones. Se le exige al contribuyente que emita un comprobante de pago . Luego, esta información podrá trasladarla a la declaración jurada.

¿Cuándo hay problemas con la Sunat? Cuando se da el hecho de que no emitan comprobante de pago , dado que no hay forma de comprobar la información referente a los ingresos de una persona para la posterior declaración.

La legislación exige que emitan, en caso de trabajadores independientes, cuando uno recibe el pago por un trabajo que presta. Si hoy hago un servicio y me van a pagar al mes siguiente, la norma dice que emita el recibo el día que reciba el pago o antes. Por regla siempre es en la fecha de percepción de ingreso. Esto es en trabajadores independientes.

Para empresas, hay otra explicación. Ahí por ejemplo está el tema del IGV . Cuando voy a una bodega y no me emiten la boleta de venta, si yo pago por el precio del bien, el IGV está escondido ahí. Yo al pagar, no solo pago el valor del bien sino el IGV . Si no le exijo al empresario que emita el comprobante de pago, le estoy dando el monto del IGV y no declarará al fisco.

Es importante la emisión del comprobante de pago también porque si no, no habría forma de hacer un reclamo por el bien o servicio adquirido. Sirve para acreditar una transacción comercial.

Sirve para sustentar que ha habido estas operaciones. Esto se reflejará en las declaraciones juradas mensuales o anuales.

Para el control, hay programas que se hacen en la Sunat , como ir a los centros comerciales y, con fedatarios de la Sunat, verificar si ha habido una omisión de entrega de comprobantes de pago.

Sanciones

Por no emitir comprobantes la sanción para una empresa es el cierre de local desde los 3 días a más. Las sanciones pueden ser por no emitir comprobantes, lo que es una sanción no pecuniaria.

Hay también sanciones por emitir comprobantes de pago en mal estado, en caso sea físico. Se tiene que, en caso sea físico, emitir comprobantes de pago con características específicas que establece la Sunat .

Las proformas o nota de venta no son comprobantes de pago. Las sanciones se establecen en función a las UIT y depende del régimen tributario.

Si es que, por ejemplo, un doctor no registra sus ingresos, la Sunat fiscaliza y podría identificar incremento patrimonial no justificado.