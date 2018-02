Seis precauciones para evitar ser víctima de fraude o robo electrónico

Con solo un clic, un cibercriminal es capaz de arruinar su día. Por eso, es importante tener una serie de precauciones a la hora de comprar en línea para evitar ser víctima de fraudes o estafas electrónicas.



La mayoría de estafas se generan por el incumplimiento en el envío o recibo de los productos comercializados o por el cambio en las condiciones y calidad del artículo.



La otra modalidad que predomina es el phishing, una técnica mediante la que se intenta obtener información confidencial como contraseñas, datos personales o información bancaria, mediante una suplantación de identidad. En este caso, el cibercriminal se hace pasar por una persona o entidad de confianza en correos electrónicos, mensajería instantánea o llamadas. Bajo este formato, se calcula que se estafan hasta US$9.100 millones anuales a nivel mundial.



Es importante desconfiar de la proveniencia de los mensajes y correos electrónicos, ya que en la temporada navideña se pueden recibir supuestos correos inofensivos de felicitación que incluyen links para descargar software troyanos. Ante estos y más tipos de delitos, tenga presente seis tips para evitarlos.

Utilice una tarjeta exclusiva para compras en e-commerce

Hoy los bancos ofrecen tarjetas virtuales recargables para usar en compras por internet. Este tipo de productos tienen un cupo limitado, de modo que si llega a presentarse un fraude, el criminal no podrá gastar grandes cantidades. Algunos bancos ofrecen la oportunidad de generar tarjetas virtuales, que se crean asociadas a la tarjeta de crédito, sin ningún costo y por un tiempo de vigencia determinado, con el fin de contar con una mayor seguridad a la hora de realizar compras por Internet.



Revise los movimientos e información de su cuenta

Hay varios procedimientos que los bancos ofrecen para hacer de sus compras virtuales una experiencia segura. Uno de estos puntos es registrar el número de celular y correo electrónico con la entidad financiera con el fin de que pueda recibir confirmación de las transacciones realizadas, así podrá detectar posibles fraudes a tiempo. Luego de hacer una compra, consulte si su transacción fue aprobada y revise los movimientos de su cuenta bancaria. También puede consultar a su banco en caso de recibir correos que soliciten datos personales, números de cuenta, teléfonos o claves de acceso personales o de dispositivos suministrados por el banco para tranzar.

Confirme la reputación de la página web de la oferta

Al descargar una aplicación para comprar, es importante ver el número de descargas que tiene, con el fin de verificar que sea una página conocida. Asimismo, el popular dicho “de eso tan bueno no dan tanto” también aplica a la hora de comprar en línea. Maximiliano Cantis, gerente de Eset para América Latina, recomienda tener cuidado con las ofertas increíbles que llegan a través de redes sociales o correos, ya que pueden ser trampas para que los usuarios consignen sus datos en una página falsa. El experto indicó que al ver una gran promoción, lo mejor es dirigirse directamente a la página oficial de la marca para ver si es cierto lo que se ofrece.



Rastree su pedido y conozca qué hacer si no es lo esperado

Rodrigo de Angulo, director comercial de Linio Colombia, recomienda hacer seguimiento del pedido. Según el experto, se debe “anotar el número de pedido y de guía de la paquetería. Esto con el fin de poder rastrear correctamente el paquete”. Además, en caso de algún inconveniente en la compra, lo ideal es comunicarse directamente con la empresa para resolverlo.

Fíjese en el candado verde y las siglas htpps de la web

Al entrar al portal de una tienda en línea, es necesario verificar dos indicativos para saber si la página es segura: lo primero, es que el link que aparece en la barra de búsqueda empiece por “https”, este código indica que la información que consigna el usuario en la página viaja de forma cifrada al servidor. Al no viajar en texto plano y ser ilegible, es difícil de interceptar por los atacantes cibernéticos. El segundo punto es verificar que junto a la barra de búsqueda esté el símbolo del candado verde, que indica que la información que se envía o recibe es privada. Aún así, Google advierte que aunque aparezca este ícono, hay que tener precaución y asegurarse que la página web sí es la que se desea visitar.



Compre a través de una red wifi o página de confianza

Los wifi de bibliotecas, centros comerciales o aeropuertos se deben evitar para hacer transacciones electrónicas, pues se desconoce el nivel de seguridad que maneja la web. Además, hay muchas maneras de que alguien intercepte la conexión y la use para robar información de la tarjeta de crédito, contraseñas u otros datos personales. De igual manera, se recomienda que al buscar en línea una página de un banco u otra empresa, se teclee la dirección URL completa, pues los delincuentes crean páginas con el mismo nombre que se diferencian por un .co o .com, de manera que no se hace clara la diferencia. Recuerde nunca usar un link que provenga de un correo electrónico, así sea conocido.



Diario El Economista

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)