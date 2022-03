El incremento del riesgo de fallecimiento debido a la pandemia ha impulsado la demanda y oferta de seguros de vida en el país.

Por ejemplo, los seguros de vida individual de largo plazo, conformados en su mayoría por las primas de productos con componentes de ahorro e inversión, sumaron alrededor de S/ 1,428 millones al cierre del 2021, dijo a Gestión Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Dicho monto representa un incremento anual de 33% y una expansión de 22% respecto del 2019, agregó.

Así, sostuvo que el seguro de vida con ahorro que permite una inversión y ahorro a largo plazo es uno de los que más creció en el último año, acompañado por el producto de renta particular, cuya buena aceptación en el mercado conlleva a que más empresas los ofrezcan.

Si bien no hay datos exactos sobre los seguros de vida con ahorro, en ambos productos se observa un crecimiento importante en el último año.

Por su parte, las primas en renta particular alcanzaron los S/ 1,274 millones a diciembre, lo que equivale a una expansión anual del 35% y de 33% comparado con el 2019.

Estas primas representan el 16.4% del total de primas de seguros netas del ramo vida y el 9.7% del total del mercado asegurador, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Los dos seguros han explicado buena parte del crecimiento que se observa en los últimos meses en el mercado asegurador; creo que será un mercado que se seguirá desarrollando, van a salir nuevos productos”, expresó.

Renta particular

Según Morón, las compañías aseguradoras han desarrollado productos flexibles con planes que brindan cobertura desde cinco hasta 25 años, con denominación en soles o dólares, y montos accesibles de compra.

“Hay un poco de todo, las personas han preferido tener algo más de protección frente al riesgo elevado de fallecimiento durante estos meses, en el caso de renta particular, el periodo solicitado más frecuente es entre 10 y 15 años”, acotó.

Mediante la renta particular, la aseguradora se compromete a entregar al titular o sus beneficiarios una renta periódica vitalicia o temporal.

Para Morón, este seguro ofrece la ventaja de combinar rentabilidad y protección, algo que no tienen otros instrumentos del sistema financiero, sino que se adquieren como opciones específicas de inversión.

Incluso hay un poco de efecto de fondos con origen previsional, tras los retiros de las AFP, pero que ahora están más enfocados en protección, añadió.

Seguros con ahorro

En la misma línea, mencionó que ahora para contratar seguros con ahorro no se requiere un monto elevado de prima única. Incluso hay productos que se pueden adquirir desde US$ 10,000 o US$ 30,000, como también hay otros seguros por US$ 100,000, detalló.

“Esto cambia un poco la demanda porque permite el acceso de familias de medianos ingresos y más jóvenes a este producto; se está haciendo más amplio el grupo objetivo de estos instrumentos, antes debías tener ingresos mucho más elevados o ser gente no tan joven como para haber acumulado un monto significativo de recursos”, precisó.