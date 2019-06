SBS alerta la reaparición de apps educativas de 'alto riesgo' para invertir en la BVL

El último fin de semana salió a la luz que figuras públicas –entre artistas y deportistas– vienen promocionando el esquema de negocios de IMarketslive o IML, una red de mercadeo que no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banco Seguros y AFP (SBS) para captar dinero.

Carlos Cueva, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS , explicó a Gestión.pe que este esquema de ‘alto riesgo’ funciona bajo el paraguas de una app educativa.

“Nosotros ya advertimos – en marzo de este año – que esta empresa no está autorizada para captar dinero del público. Esta es una app que –aparentemente– ofrece servicios educativos: enseña a invertir en la BVL y en el mercado Forex a través de un software, es decir, los interesados estarían pagando por un servicio”, argumentó el funcionario.

No obstante, esta ‘app’ deja de lado su propósito educativo cuando empieza a ofrecer ‘ganancias extras’ si se suman a nuevos interesados.

“Con una suscripción de US$ 225 y un pago mensual de US$ 160, los promotores de este esquema ofrecen mucho más dinero si se lleva a personas a que se inscriban a este sistema. Esto es lo que nos preocupa tremendamente, ya que claramente es una pirámide financiera ”, advirtió.

PARA LA SBS, EL LADO EDUCATIVO DE ESQUEMAS DE NEGOCIOS COMO IMARKETSLIVE (IML) ES UN PRETEXTO PARA CAPTAR A MÁS PERSONAS A QUE SE INSCRIBAN A UNA RED, QUE en la práctica es UNA PIRÁMIDE FINANCIERA.

La preocupación de la SBS se enmarca en que esta app educativa dirige su promoción a las “ganancias extraordinarias” que se generarán por la adhesión de nuevos suscriptores.

“Se debe tomar en cuenta que es imposible aprender a invertir en la BVL o en el mercado de divisas con una app educativa, ya que es una materia especializada y requiere de un conocimiento en contabilidad o finanzas. Para nosotros, el lado educativo es un pretexto para captar a más personas a que se inscriban en la red ”, anotó.

Un detalle que llama la atención –tras la reaparición de las apps educativas para aprender a invertir– es que vienen usando a figuras públicas para promocionarse en redes sociales. ¿Ello puede ser sancionado?

Al respecto, Cueva comentó que cualquier tipo de empresa o negocio puede promocionarse a través de medios de comunicación o contratando artistas dado que no hay ninguna prohibición sobre el particular, con lo cual no habría una sanción explícita.

“Sin embargo, independientemente de las personas que están promocionando este esquema; llamamos la atención al esquema en sí dado que hay un riesgo. No hemos mencionado la palabra estafa o fraude. Lo que estamos advirtiendo es que este esquema –tal como está siendo impulsado– puede generar un alto riesgo en la personas que están invirtiendo su dinero”, aseveró.

Captar dinero sin la autorización de la SBS es un delito. Conoce más sobre la informalidad financiera👉 https://t.co/yNb9K1UCtE

¡Recuerda #ElDineroFácilNoExiste! pic.twitter.com/6px83QXeAu — SBS PERU (@SBSPERU) 24 de junio de 2019

Ventas multinivel

El funcionario opinó que si bien cada empresa es libre de contratar a un personaje público para promocionar una marca o un servicio, existe la necesidad de regular el sistema de ventas mutinivel tal como ocurre en otros países para evitar que un mayor número de personas se vean atraídas por esquemas sumamente riesgosos. Esta regulación –remarcó– le correspondería implementar al Congreso.

El sistema de ventas multinivel, cabe precisar, es aquel mediante el cual las empresas venden productos o servicios tangibles a través de catálogos o llamadas telefónicas. Un claro ejemplo de las ventas multinivel es la de cosméticos.