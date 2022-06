Sin embargo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y representantes de entidades financieras criticaron la propuesta.

El dictamen aprobado establece reconocer como Buen Pagador a los deudores con créditos de consumo de bajo monto (hasta S/ 9,600) que hayan acumulado pagos puntuales de sus cuotas por seis meses consecutivos. Se incluye los préstamos a mypes.

Mejor calificación

De cumplirse esa condición, las entidades financieras deberán asignar a estos buenos pagadores una calificación de riesgo mejor (de menor riesgo) y bajarles las tasas de interés de acuerdo con el nuevo rating,

Otro requisito es que los deudores no registren atrasos mayores a ocho días en otros préstamos con la misma u otras instituciones del sistema financiero.

Si una persona o emprendedor saca un préstamo por primera vez y no tiene historial crediticio, la banca le asigna una tasa de interés alta porque su riesgo de impago también lo es, señaló la congresista Noelia Herrera, autora de la iniciativa.

Si muestra un buen comportamiento de pago por seis meses, debería tener un impacto en la tasa que paga, sostuvo.

En tal sentido, el objetivo del proyecto es que haya una evaluación de calificación de riesgo a los seis meses, lo que obligará a los bancos a hacer una reprogramación de las deudas y a ajustar sus tasas de interés a un menor riesgo, manifestó la legisladora de Renovación Popular.

Contraproducente

La SBS y la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) consideraron que la propuesta no solo es innecesaria, sino que además podría tener efectos contraproducentes.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, refirió que ya existen mecanismos de reducción de tasas de interés en el sistema financiero.

Cuando un deudor está al día, las otras entidades financieras pueden verlo en la central de riesgo y ofrecerle una mejor tasa de interés, derivada justamente de su buen cumplimiento, explicó.

Incluso está la opción de compra de deuda a tasas menores para los buenos clientes, añadió.

Argumentó también que estudios muestran que en la medida en que los nuevos deudores, que no estaban bancarizados, pagan puntualmente, acceden a tasas menores a la mitad de las iniciales.

Subida de precio

Jorge Delgado, presidente de Asomif, declaró a Gestión que ya existe competencia en el sistema financiero por los mejores clientes y consideró que son las entidades prestamistas las que conocen el comportamiento de pago de los deudores y saben cuándo deben reclasificarlos.

Lamentó que la Comisión de Economía no haya solicitado la opinión del gremio financiero.

Mogrovejo refirió que las tasas de interés también dependen de otros factores, como costos de administración y de fondeo.

Advirtió que el proyecto, contrariamente a su propósito, podría desencadenar una subida de tasas de interés.

“El efecto de ordenar una bajada de precio (tasa de interés) sería una subida de precio, porque si a una empresa le dicen que al cabo de seis meses tiene que bajar el precio, lo sube primero para que después se vea la reducción”, expresó.

Jorge Delgado: Dictamen debe revisarse

Presidente de Asomif

La Comisión de Economía está entrando en temas regulatorios que no comprende y no ha pedido la opinión de las entidades financieras, que son las más conocen el comportamiento de pago de los deudores. Los buenos pagadores saben muy bien que tienen condiciones deseables porque ya las instituciones financieras compiten por ellos. Lo que hace a un deudor buen pagador es su generación de ingresos. El pago de cuotas es una referencia de que no ha caído en mora. Puede suceder que se presten de familiares, agiotistas o fintech solo para pagar las seis cuotas y acceder al beneficio. Las entidades financieras no pueden estar clasificando y reclasificando a su cliente cada seis meses, pues se estaría jugando con las provisiones requeridas por la regulación. Hay personas con más de seis meses de pagos puntuales que están en observación. El dictamen debe ser revisado.