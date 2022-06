¿Está próximo a jubilarse pero teme que su pensión se calcule hasta que usted tenga 110 años? Alfredo Galdós, gerente del Área Comercial de Rentas Vitalicias de Pacífico Seguros, resalta que – a diferencia de lo que piensan muchos – las pensiones no se calculan sobre los 110 años.

Según detalla, las dos variables principales que definen el monto de una pensión son: 1) el fondo que el afiliado tiene acumulado y ii) las tasas de interés que pueden variar en el tiempo.

"Lo que piensan muchas personas es: el fondo se va a calcular sobre 110 años y si yo tengo 65 años, ¿eso quiere decir que en 45 años me van a devolver mi dinero?. La respuesta es no. Tu fondo no lo recuperas en 45 años, tu fondo lo recuperas en promedio en 15 años; esto va a depender del grupo familiar para cada caso", explica.

De otro lado, menciona la importancia de informarse sobre las modalidades de jubilación ya que si bien hoy en día en el mercado existen seis tipos, éstas se dividen en Retiro Programado (a través de una AFP) y Rentas Vitalicias (aseguradoras).

"Las rentas vitalicias tiene ciertas características como que el monto de la pensión va subiendo en el tiempo a ritmo de 2% porque son pensiones ajustadas. En cambio en el Retiro Programado tienes un fondo que va a ir variando, no sabes exactamente cuánto es lo que vas a cobrar porque depende del recálculo de cada año", precisa.

"El retiro programado está diseñado para que en el tiempo la pensión vaya bajando, – la última pensión termina siendo la mitad de lo que era la primera – tiende a caer en el tiempo; mientras que la Renta Vitalicia tiende a subir", agrega.

Disponibilidad del fondo

Pese a que muchos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) han solicitado retirar parte o hasta el 95.5% de su fondo, Galdós estima que esto poco a poco se ira reduciendo.

“El retiro del 95.5% es una opción, es una alternativa que va ir nivelándose. Ya empezamos a ver que los afiliados que solicitaron información se están dando cuenta que manejar el tema de los fondos no es tan fácil como ellos pensaban. Yo les diría a las personas que están evaluando retirar su fondo que comparen en SPP con la ONP, que evalúen qué es más seguro, si tener tu pensión o estar buscando todos los meses qué alternativas encuentras en el mercado”, concluyó.