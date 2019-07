¿Cuánto reciben de gratificación los trabajadores de otros países de Latinoamérica?

Con la llegada del mes de julio, muchas personas esperan el ansiado depósito de la gratificación, el bono que la empresa del sector privado entrega a sus trabajadores. Pero ellos no son los únicos, pues los empleados del sector público también reciben una bonificación: el aguinaldo.

Las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para depositar la primeragratificación del año . En tanto, el aguinaldo que les corresponden a los trabajadores del sector público deberá ser abonado en la planilla de julio del presente año.

Este beneficio no solo se da en nuestro país, sino también en países vecinos de la región, algunos llevan otro nombre, los entregan en otra fecha, otros no cuentan con este beneficio y, lo más importante, no en todos los países es el mismo monto. Entonces, ¿cuánto reciben de gratificación los trabajadores de otros países? Veamos.

Los trabajadores del sector privado percibirán un sueldo de gratificación por Fiestas Patrias y adicionalmente recibirán una bonificación extraordinaria del 9%, conforme a la Ley N° 30334. (Foto: USI Perú21)

PERÚ

El sector público en Perú recibe un aguinaldo de 300 soles, tienen este beneficio los funcionarios y servidores nombrados y contratados, docentes universitarios comprendidos en la Ley N° 30220, personal de salud, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; así como los pensionistas a cargo del Estados.

Por otro lado, la gratificación para lostrabajadores privados es una remuneración íntegra si es que el trabajador lleva en la empresa todo un semestre y si encaso el tiempo haya sido menor, este será proporcional. Cabe señalar que este beneficio es para quienes estén en planilla bajo cualquier modalidad de contrato.

COLOMBIA

En Colombia son ‘primas’, es decir, prestaciones sociales que se le otorga a los trabajadores vinculados a una empresa mediante un contrato laboral diferente al de prestación de servicios, incluyendo a los empleados del servicio doméstico, sin distinción alguna de su jornada laboral, bien sea de solo 1, 2, o 3 días a la semana.

Este beneficio se estrega en junio y diciembre. De acuerdo a Ley, el valor de la prima debe ser de 15 días por semestre laborado. Es decir, a su sueldo súmele 15 días trabajados y dará el valor de la prima.

ECUADOR

Todos los trabajadores en Ecuador reciben la bonificación en diciembre, mas no al finalizar el primer semestre del año. Este se llama Décimo tercer sueldo. Además, reciben otro bono en marzo y agosto, dependiendo de la zona en que vive el empleado, esta se le conoce como Décimo cuarto sueldo o bono escolar.

¿Cuánto reciben de gratificación los trabajadores de otros países? (Foto: Freepik)

MÉXICO

Al igual que en Ecuador, los trabajadores mexicanos reciben una bonificación solo en el mes de diciembre. Las empresas deben entregar este aguinaldo de forma obligatoria: asimismo, el monto no tiene un techo, pero sí hay un monto mínimo del beneficio que corresponde a 15 días de sueldo base.

VENEZUELA

Bajo el escenario en el que se encuentra el país, los trabajadores no cuentan con esta bonificación. No obstante, diciembre es el mes en que se realiza el pago de utilidades anuales de empresas privadas.

CHILE

Chile es otro de los países que entrega aguinaldo en Navidad y por Fiestas Patrias. Sin embargo, para el sector privado no es una obligación entregar este bono a sus trabajadores. En tanto, para los empleados del sector público el aguinaldo es un derecho obligatorio. Cabe señalar que el monto del aguinaldo público es un referente para el sector privado cada año.

En Chile, los montos se definen por ley cada año. Es así que para este 2019, el aguinaldo será de $72.486 para los trabajadores cuya remuneración líquida en agosto sea igual o inferior a $752.209. En tanto, para quienes reciban un sueldo líquido mensual superior a los 752 mil pesos, será de $50.318.

Finalmente, los trabajadores que reciben una remuneración bruta superior a $2.490.923 no reciben aguinaldo. Es importante recordar que las Fiestas Patrias de Chile se celebran los días 18 y 19 de setiembre.