Prohibiciones y regulación llevarían al bitcoin a seguir perdiendo valor

La moneda digital más conocida del mundo, el bitcoin, ha comenzado 2018 ahondando las caídas con las que finalizó 2017. El lunes presentó un nuevo mínimo de dos meses y medio con una caída de 11.6% intradía y su precio rozó los US$6,756.



En ese sentido, el bitcoin repite pérdidas superiores a los dobles dígitos, y en sus mínimos intradía bajó incluso del nivel de los US$7,000. El precio del bitcoin en la plataforma cambiaria de Bitstamp en Luxemburgo ha caído más de la mitad desde su máximo de casi US$20,000 alcanzado en diciembre. La semana pasada, sufrió su mayor pérdida semanal desde el 2013.



La baja en la moneda se debe, entre otras cosas, a la prohibición del uso de tarjetas de crédito por parte de los bancos para comprar criptomonedas.

Para Alejandro Torres, profesor del departamento de economía de la Universidad Eafit, “el bitcoin, al ser un activo especulativo, es muy difícil saber cuál va a ser su tendencia, pero lo que si se está viendo es que la regulación se está haciendo más fuerte, que se está tratando de desincentivar el uso de la moneda o por lo menos de regularlo para evitar posibles quiebras. Así que si esto sigue sucediendo es muy probable que en los próximos días la moneda siga perdiendo su valor. El horizonte parece que va en la misma dirección”.



Así mismo, señaló que la moneda ha venido cayendo, como reacción fundamentalmente al endurecimiento de la regulación asociada a la compra y venta de este tipo de activos.



Para Iván Tunjano, docente de finanzas del Politécnico Grancolombiano, si los bancos ya están jugando a hacerle un cerco al bitcoin es probable que se tomen medidas adicionales en el futuro para evitar el crecimiento desproporcionado de este tipo de monedas y tener un poco de control sobre estas.



“Si bien en los últimos días el bitcoin había ganado una popularidad importante y por ende su precio había tenido una interesante subida, en estos momentos las nuevas políticas de los bancos van a hacer que el bitcoin la tenga más difícil para valorizarse, porque se va a reducir la demanda del mismo activo”, agregó Tunjano.

Vale resaltar que, el fin de semana se activó un nuevo obstáculo para la inversión en criptomonedas. Según publicó Fortune, los cinco mayores emisores de tarjetas de crédito de Estados Unidos han anunciado o materializado la prohibición a sus clientes de comprar bitcoins con tarjetas de crédito. Bank of America activó este veto el pasado viernes, un día antes que JPMorgan, mientras que Citigroup, Discover y Capital One adoptarán igualmente estas prohibiciones en los próximos días.



Pero estas medidas no se limitan a los grandes bancos estadounidenses. El británico Lloyds ha sido uno de los pioneros en Europa en adoptar la prohibición de la compra de bitcoins con tarjetas de crédito, y los analistas dan por hecho que la medida continuará extendiéndose en el sector.



La debacle en el precio de las criptomonedas justo en el momento en el que habían alcanzado mayor popularidad ha obligado a los bancos a adoptar esta medida en defensa de sus propios intereses. El boom de las divisas digitales había animado a un número significativo de clientes a endeudarse a través de las tarjetas de crédito para aumentar la cuantía de sus inversiones en criptomonedas, con el fin de multiplicar las ganancias esperadas.



“Uno de los problemas complicados que tiene la inversión en monedas virtuales, como el bitcoin, es que precisamente hay mucha incertidumbre sobre cuáles son los verdaderos fundamentales del precio de este tipo de activos, es decir, cuáles son las fuerzas que los conducen bien sea al alza o a la baja de sus precios. Específicamente el bitcoin, siempre se ha reconocido como un activo altamente especulativo de tal manera que está bastante influenciado por la percepción que tengan los agentes sobre su posible valorización o desvalorización”, explicó Torres.

En tanto, en palabras de Carlos Mesa, director de la Fundación Bitcoin Colombia, “todo el mundo de las criptomonedas está sacudido. Decir que el precio del bitcoin va a bajar más o va a subir más, es difícil de predecir, porque creemos que eventualmente va a llegar a un punto bajo y va a rebotar, pero el problema es cuál va a ser el punto bajo y dónde será el rebote”.



De acuerdo con datos de Coinmarketcap, el conjunto del mercado de criptomonedas se ha derrumbado a menos de la mitad desde los máximos que alcanzaron a finales de 2017.



Diario La República

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)