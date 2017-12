La apuesta por los jóvenes. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, adelantó a Gestión.pe que para el segundo semestre del 2018 estará lista una alternativa para que las jóvenes parejas puedan acceder a una vivienda.

El programa de viviendas para los jóvenes – que se prepara desde el Ejecutivo – tiene como propósito el otorgamiento de un bono que permita a las parejas jóvenes alquilar una vivienda o departamento y puedan, a la par, ahorrar para su cuota inicial y acceder así a una vivienda.

“Esta alternativa probablemente esté lista para el segundo semestre del 2018 y tiene como propósito darle una solución habitacional a personas que hoy no están preparadas o no puedan comprar una vivienda. Por ejemplo, un profesional que acaba salir de la universidad, que está empezando a trabajar y no tiene dinero para su cuota inicial”, explicó.

¿Cómo funcionará este programa habitacional? Bruce dio cuenta que las parejas jóvenes, de cualquier tipo, postularán para acceder a un bono que les brinde la posibilidad de alquilar una vivienda muy pequeña, de 40 a 50 metros cuadrados.

“De esa manera estas parejas tendrá cinco años para poder ahorrar, mientras tengan un alquiler subsidiado, y al quinto año el subsidio se suspende, pero (las parejas) para entonces ya tendrán capital para comprarse una vivienda bajo Techo Propio o MiVivienda”, puntualizó.

Agregó que se está evaluando, actualmente, de cuánto sería este bono.

“ Estamos pensando (este apoyo) para unidades habitacionales que no cuesten más de S/ 1,000 y un bono que pueda cubrir, quizás S/ 300 o S/ 400, son cifras referenciales aún porque esto lo va determinar los estudios en marcha”, especificó.

Otra de las medidas que alista la cartera de vivienda, también para el segundo semestre del 2018, es el desarrollo de un programa de densificación urbana, que tiene como propósito agilizar los trámites municipales requeridos en la ampliación de una vivienda. ¿De qué trata?

“La idea es que mediante procedimientos muy rápidos, las familias puedan construir un segundo piso y en esta puedan construir un departamentos que perfectamente lo puedan alquilar los jóvenes. Así, simplemente enviando los planos de ampliación, firmado por un ingeniero colegiado al municipio, el cargo de esta carta ya sea la licencia de construcción”, afirmó Bruce.

Bruce remarcó que con esta iniciativa se podrá construir de forma rápido y formal, “porque nosotros no vamos a financiar el alquiler de inmuebles informales”.