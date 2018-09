¿Cuándo prescriben las deudas en el sistema financiero?

¿Ha sido reportado en una central de riesgo como Infocorp o Sentinel por no pagar en fecha su deuda? Si el monto que debe pagar es superior a su actual capacidad de pago, lo recomendable será acercarse a la entidad financiera para que realice una refinanciación, señala Patricia Willstatter , jefa de la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SBS .

Y es que si bien una deuda puede prescribir, la información en la central de riesgo de la SBS quedará registrada en su historial crediticio [como pérdida] y cada vez que un banco lo evalúe para otorgarle un crédito podrá revisar su historial crediticio .

"De acuerdo con el Código Civil -si no hay una demanda judicial- las deudas prescriben a los 10 años. En las centrales de riesgo privadas, la información reportada prescribe a los 2 y 5 años. Sin embargo, en el caso de la SBS no prescribe. Una cosa es la prescripción de la deuda y otra la prescripción de la información", advirtió.

"Cabe señalar que el hecho que una deuda prescriba no quiere decir que no siga siendo una obligación, pero ya no la pueden cobrar judicialmente", agrega.

En esa línea, recomienda que si ya le iniciaron un proceso por no pagar su deuda puede conciliar con la otra parte a fin de pagar el capital y ya no los intereses.

