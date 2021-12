Con un esquema liderado por el sector público se buscará que nuevas empresas puedan financiarse en el mercado de capitales local mediante la emisión de títulos de deuda (bonos y papeles comerciales, principalmente).

Así lo adelantó el superintendente de la SMV, quien precisó que se presentó al Ministerio de Economía el denominado mecanismo de inclusión financiera.

Esto permitirá que las empresas empiecen a prepararse y vincularse con el mercado de valores, como potenciales emisores de títulos de deuda, dijo José Manuel Peschiera en la XVI Convención de Finanzas y Mercado de Capitales, organizada por Procapitales. Se trata, manifestó, de un esfuerzo muy grande en el que pueden participar los privados pero con el liderazgo del sector público.

Simplificación

En la misma línea, indicó que se perfeccionará el régimen de ofertas públicas primarias de emisiones de bonos empresariales, con la simplificación de reglamentos, prospectos y manuales.

En este punto reconoció que en el presente año se estancaron las emisiones de bonos de las empresas en el mercado local, con solo US$ 360 millones colocados, de los que apenas US$ 39.7 millones se emitieron entre julio y octubre.

Estos montos palidecen si se les compara con los reportados el año pasado (US$ 534 millones), en el 2019 (US$ 1,931 millones) y 2018 (US$ 1,447 millones).

Peschiera sostuvo que esta contracción del mercado obedece, claramente, a una crisis de confianza por el efecto político.

Mecanismo novedoso

Asimismo, consideró necesario abordar las causas que llevaron a que las empresas, en medio de la etapa de crisis pandémica, optaran por fondearse en el sistema financiero en lugar de hacerlo en el mercado de capitales, siendo este último una opción más eficiente.

En cuanto al mercado de renta variable, refirió que hay una tarea pendiente con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y las AFP para lograr una mayor negociación de acciones que están en poder de las administradoras de pensiones.

Se alista, en tal sentido, un mecanismo novedoso para aumentar la liquidez en el mercado de acciones, reveló.

Bolsas

Anticipó que la SMV respaldará el proceso de integración de las bolsas de Perú, Colombia y Chile –reafirmado recientemente, aunque acotó que los representantes de cada una de estas plazas deben ser muy inteligentes para saber el papel que corresponderá a cada uno.

Con relación al crowdfunding, precisó que una empresa ya tiene autorización de organización, dos han presentado su solicitud de funcionamiento definitivo y el pedido de otra está en evaluación.

Detalló que ha habido un proceso de adecuación al nuevo reglamento de Financiamiento Participativo Financiero (crowdfunding), con el desarrollo de un esquema de supervisión a este tipo de negociación.

SMV plantea trato tributario equitativo

El superintendente de la SMV, José Manuel Peschiera, sostuvo que si se sube la tasa del Impuesto a la Renta a las ganancias de capital en la bolsa, similar medida debe aplicarse al ahorro en el sistema financiero.

Argumentó que la inversión en el mercado de capitales es como un ahorro para las personas, por lo que no debe haber asimetría con el sistema financiero.

El MEF señaló que, como parte del pedido de facultades legislativas en materia tributaria, se propondrá la elevación del impuesto a las ganancias de capital, actualmente en 5%.

Analistas consideran que esta medida podría reducir aún más la liquidez de la plaza bursátil y provocar que inversionistas migren a otros mercados.