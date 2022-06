Entre los instrumentos que Libertex ofrece, se ha visto que el público peruano está enfocado sobre todo en criptomonedas y principalmente operando con venta de CFD en lo que va del año, señaló Génesis Collantes, asesora de Inversiones y Trading de Libertex Perú.

Un contrato por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) es un instrumento que permite operaciones de compra y venta, en donde se negocia el valor de un activo (no se posee el mismo). Si la posición es de compra, se tiene ganancia si el valor aumenta y, por el contrario, si la posición es de venta, esto sucedería cuando el activo pierde valor.

Asimismo, es un producto que permite apalancamiento (tener una posición mayor al que se podría con la cantidad de dinero disponible), que aumenta la posibilidad de ganancia, pero también el riesgo.

Collantes indicó que en el Perú se ha tomado posición venta de CFD en criptomonedas, debido a la menor cotización que han tenido estas a lo largo del año (vinculado al menor apetito por riesgo en contexto de mayores tasas de la Reserva Federal). Cabe indicar que el bitcoin ha perdido más del 30% de su valor en el 2022.

Asimismo, indicó que, en el caso de los CFD en Perú, no se tienen operaciones abiertas más de una semana, pues los tipos de inversionistas son principalmente scalpers (aquellos que tienen operaciones de segundos, minutos o máximo horas) e intraday (que realizan operaciones de un día para otro).

Sin embargo, señaló que se observan sobre todo este tipo de inversionistas por la falta de cultura de inversión más que por una estrategia. Esto termina, en muchos casos, con la pérdida de los fondos invertidos, situación que se ha visto para las criptomonedas.

“Los scalpers en Perú, en general, no lo son por una estrategia, sino que simplemente no controlan emociones cuando se tiene un escenario adverso. Mientras más preparado se esté es mejor, pues si la operación se cierra antes, se tiene pérdidas, y es lo que pasa en Perú. Está muy de moda decir que se metan a invertir en criptomonedas y que esperen ganancias rápido, pero no es tan simple. Es mejor no entrar a este mercado (CFD) si no se tiene el suficiente control y conocimiento. En general, en los CFD, más del 80% pierde el dinero”, indicó.

La representante de Libertex Perú mencionó que el ticket promedio de inversión observado es de US$ 5,000 (el mínimo es de US$ 200), y que sobre todo son hombres entre 25 y 35 años los que invierten.

“La tendencia por CFD venta en criptomonedas es posible que se mantenga en el 2022. Se puede ganar en el mercado bajista. Por ello también las empresas de tecnología han sido objetivo de los peruanos para tomar una posición venta en CFD”, anotó.

En corto

Collantes indicó que hay un segmento de los clientes peruanos que están apostando por las criptomonedas a un plazo largo, tomando en cuenta que están ahora bajas.