La compra de dólares por parte de las personas aumenta en medio de una tendencia a la baja de esa divisa, reportaron las principales casas de cambio digitales.

Ahora el 70% del total de transacciones es para adquirir el billete verde y el restante 30%, para venderlo, de acuerdo con las fintech de cambio de moneda. Hasta el año pasado, el 60% de clientes compraba la divisa extranjera y un 40% la vendía.

“La demanda de dólares se explica porque las personas están percibiendo que dicha moneda está muy barata. Nada quita la posibilidad de que en un futuro el tipo de cambio vuelva a subir. Entonces, por las dudas, la gente aprovecha la oportunidad para generar ganancias”, comentó a Gestión Matías Maciel, CFO de Rextie.

Adquisición oportunista

Los bancos no descartan un repunte del dólar a S/ 4 si se acentúa la tensión política, se desata un conflicto bélico internacional o si la Fed de EE.UU. retira estímulos monetarios agresivamente.

Un dólar a la baja es un llamado a la acción para quienes estaban esperando comprar esa moneda. Por tanto, estas operaciones de adquisición oportunista tienen fuerte impulso en estos días, afirmó.

El dólar verde cotiza ahora en S/ 3.75, tras haber alcanzado un máximo de S/ 4.138 en octubre del año pasado, según datos del BCR. En el año, retrocede 6% frente al sol.

Reaccionan

En el 2021, la gente compró dólares para refugiarse ante un futuro incierto y no porque estaba barato, acotó Maciel.

Los peruanos ven ocasión cuando baja la divisa estadounidense, sobre todo quienes tienen gastos programados u obligaciones en esa moneda, como el pago de deudas vehiculares, hipotecas o alquileres, manifestó Daniel Bonifaz, CEO de Kambista.

Los compradores reaccionan inmediatamente cuando se debilita el dólar, a diferencia de los vendedores, que deciden esperar un poco más cuando la tendencia cambia al alza antes de ofrecer sus divisas, refirió.

“Además, una forma en que los peruanos no tocan su dinero cuando quieren ahorrar es cambiándolo a dólares, y eso también está pasando”, añadió.

Ticket

Con el mayor ánimo de compra, subió el ticket promedio transado en las casas de cambio. En Rextie, dicho monto subió 20% a US$ 1,400, mientras que en Kambista pasó de US$ 883 a US$ 1,156, ambos en el último año.

Asimismo, el volumen negociado en estas fintech se incrementó en línea con la mayor actividad económica y la volatilidad del tipo de cambio, agregan los ejecutivos. Las transacciones mensuales de Kambista aumentaron a 40,000 desde 25,000 reportadas el año pasado, detalló Bonifaz.

Según Maciel, los usuarios de estas plataformas digitales tienen entre 25 y 45 años, cuentan con un patrimonio medio y poseen una empresa o emprendimiento, y consideran la tecnología financiera como prioridad.

Inversionistas

Otro segmento que cambia dólares en línea son ejecutivos o inversionistas mayores de 40 años, con excedentes, portafolios diversificados en monedas, participación en bolsa e ingresos en la divisa extranjera, expresó Bonifaz.

Además, figuran aquellos con obligaciones en dólares. Por ejemplo, los que deben pagar doble cuota de hipoteca en julio, y aprovechan ahora para comprar el billete verde a menor precio, añadió.

Las casas de cambio prevén un mayor dinamismo de estas transacciones, por la reducción de restricciones sanitarias y mayor movimiento de la economía local.

Unos 50,000 hacen operaciones en casas digitales

Cada vez más personas usan canales digitales para comprar o vender dólares. En el mercado, ha subido a 50,000 el número de quienes, al mes, cambian activamente la moneda, refirió Daniel Bonifaz, de Kambista.

“Antes la competencia estaba en ofrecer un buen tipo de cambio a los clientes, ahora se enfoca en quienes serán los primeros (casas de cambio) en encontrar este valor adicional y lanzar al mercado nuevos servicios financieros”, manifestó.

Así, sostuvo que el reto de estas plataformas digitales es, además de ofrecer diferenciación en el precio, crear nuevos servicios financieros que permitan un ‘cross selling’ o venta cruzada en sus operaciones.

“Ofrecer a los usuarios otros mecanismos de inversión, préstamos, remesas e incluso criptomonedas a través de la misma web de cambios”, precisó.

Daniel Bonifaz, de Kambista

Sesgo a la baja en mercado de cambios interbancario

Aunque por ahora prevalece la tendencia a la baja del dólar, los bancos no descartan que pueda repuntar a más de S/ 3.90 o S/4 si se agudiza la turbulencia política local o si en EE.UU. se retiran los estímulos monetarios de forma más agresiva que la prevista.

El billete verde cotiza hoy en S/ 3.75 en el mercado de cambios interbancario.

En dicho mercado, a diferencia de lo que acontece en las casas de cambio digital, predominan hoy las ventas de dólares por parte de extranjeros, empresas y AFP, lo que determina la trayectoria a la baja de la moneda estadounidense frente al sol este año (cerró el 2021 en S/ 3.991).