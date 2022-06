Las personas están aumentando la compra de dólares como alternativa para protegerse de la continua alza de los precios, indicaron las casas de cambio digitales.

Los peruanos vienen cambiando sus excedentes a moneda extranjera desde que empezó la pandemia, pero ahora esa preferencia es acentuada por la preocupación por el fenómeno global de inflación, dijo a Gestión Omar Azañedo, CEO de Noncash.

El usuario está prefiriendo tener sus fondos en divisa estadounidense como mecanismo de protección del patrimonio, agregó.

La búsqueda de respaldo en el billete verde empezó con la crisis sanitaria, luego se exacerbó con el periodo electoral y el nuevo Gobierno, y ahora es impulsada por el alza de precios, cuya tendencia viene desde el año pasado.

Oportunidad

Los clientes ven una oportunidad de compra en el retroceso del dólar -que cerró ayer en S/ 3.698- y apuestan por esa moneda, considerada “dura”, para contrarrestar el efecto de la inflación sobre sus activos y salvaguardarse frente a un eventual nuevo periodo de devaluación del sol, afirmó Javier Pineda, CEO de Billex.

Pese a que en el 2022 el dólar baja 7.3% a S/ 3.698, los usuarios lo compran con la perspectiva de mantenerlo en el mediano plazo, por al menos un año, lapso en el que estiman que esa moneda se recuperará a precios cercanos a los de fines del 2021 (S/ 3.99), según las casas de cambio.

Así, coinciden en manifestar que la variación en el índice de precios, de 8.09% en los últimos 12 meses, es un nuevo motivo para acudir al billete verde como refugio, lo que se corrobora en que un mayor porcentaje de las operaciones de cambio corresponde a la compra de dólares (55%), frente a la venta (45%).

Variación % anual del IPC Lima Metropolitana

Respaldo

Pineda detalló que quienes demandan dólares son personas de entre 35 y 50 años, con perfil ejecutivo, ocupan cargos importantes en sus empresas y tienen un patrimonio que los respalda.

Son usuarios con actitud madura, toman decisiones evaluando alternativas del mercado y muchos de ellos también demandaron dólares el año pasado, precisó.

Además, hay empresarios o profesionales senior con excedentes, que conocen el mercado y cavilan muy bien sus decisiones antes de actuar, complementó Azañedo.

Hay también demanda de clientes con fines especulativos, pues aprovechan el dólar barato para generar ciertas ganancias con la expectativa de que volverá a subir, y de personas que buscan atender obligaciones financieras en esa moneda, agregaron.

Pineda sostuvo que los clientes “quieren evitar tener dormido su dinero, por lo que cambian a dólares y los destinan a otros instrumentos, como fondos de inversión o de factoring, en busca de mejores rendimientos”.

El ticket promedio de operaciones de personas en Billex es de US$ 12,000, y en las de empresas, US$ 45,000, montos que superan a los registrados hace un año, de US$ 10,000 y US$ 30,000, respectivamente.